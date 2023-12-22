Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan – вот что объединяет эти марки
57% российских водителей получили свой первый опыт за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественную модель, выяснили в ходе опроса «Росгосстрах» и «Автокод» (исследование есть в распоряжении «За рулем»).
Ведущую четверку автомобилей для первого опыта составили:
- Toyota (17%)
- Kia (9%)
- Volkswagen (8%)
- Nissan (7%).
А самыми популярными среди отечественных авто стали Lada (45%), классические Жигули (35%) и Москвич (8%).
Первый автомобиль у 31% опрошенных появился в возрасте от 21 до 25 лет. Для 24% это произошло немного раньше — в 18-20 лет, в то время как 23% начали водить в возрасте 25-30 лет. У каждого пятого (22%) первый автомобиль появился только после тридцати.
30% россиян уложились в бюджет не более 100 тысяч рублей, 26% потратили от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а 13% решились на более значительные траты — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Для еще 12% стоимость первого автомобиля превысила полмиллиона рублей.
70% автолюбителей воплотили свою мечту на собственные средства, 31% взяли кредит для покупки (25% — потребительский, 6% — автокредит).
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Когда речь заходит о выборе первого автомобиля, ключевыми факторами для россиян оказались стоимость (73%), техническое состояние (56%), внешний вид (43%) и пробег (34%). Для 35% автолюбителей определяющими критериями стали марка и модель автомобиля.
Интересно отметить, что 45% автовладельцев проездили на своем первом автомобиле от одного до трех лет, каждый пятый – от трех до пяти лет, а 18% – меньше года. 16% водили первую машину более пяти лет.
Как долго автовладельцы готовы «сдувать пылинки» со своей машины и через какое время их перестают волновать мелкие царапины и сколы, вы можете узнать из этой публикации.
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