Toyota, Kia, Volkswagen и Nissan – вот что объединяет эти марки

Назвали автомобили, которые выбирают чаще всего для первого опыта вождения

57% российских водителей получили свой первый опыт за рулем иномарки, а 43% в качестве первой машины выбрали отечественную модель, выяснили в ходе опроса «Росгосстрах» и «Автокод» (исследование есть в распоряжении «За рулем»).

Ведущую четверку автомобилей для первого опыта составили:

Toyota (17%)

Kia (9%)

Volkswagen (8%)

Nissan (7%).

А самыми популярными среди отечественных авто стали Lada (45%), классические Жигули (35%) и Москвич (8%).

Первый автомобиль у 31% опрошенных появился в возрасте от 21 до 25 лет. Для 24% это произошло немного раньше — в 18-20 лет, в то время как 23% начали водить в возрасте 25-30 лет. У каждого пятого (22%) первый автомобиль появился только после тридцати.

30% россиян уложились в бюджет не более 100 тысяч рублей, 26% потратили от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а 13% решились на более значительные траты — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Для еще 12% стоимость первого автомобиля превысила полмиллиона рублей.

70% автолюбителей воплотили свою мечту на собственные средства, 31% взяли кредит для покупки (25% — потребительский, 6% — автокредит).

Когда речь заходит о выборе первого автомобиля, ключевыми факторами для россиян оказались стоимость (73%), техническое состояние (56%), внешний вид (43%) и пробег (34%). Для 35% автолюбителей определяющими критериями стали марка и модель автомобиля.

Интересно отметить, что 45% автовладельцев проездили на своем первом автомобиле от одного до трех лет, каждый пятый – от трех до пяти лет, а 18% – меньше года. 16% водили первую машину более пяти лет.

Как долго автовладельцы готовы «сдувать пылинки» со своей машины и через какое время их перестают волновать мелкие царапины и сколы, вы можете узнать из этой публикации.