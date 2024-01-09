Россиянам рассказали, какие новинки везут Exeed и Tank в 2024 году

В России нашли замену ушедшим автобрендам — стало известно о новинках 2024 года

От 30 до 45 новых моделей автомобилей от китайских производителей появится на рынке России в 2024 году. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автодом».

По словам представителей пресс-службы, автоконцерны из Китая могут поставить намного больше новинок, но из-за опасений перенасыщенности рынка вряд ли решатся на это.

В частности, уже в первом квартале ожидается поступление полностью электрической Omoda E5. Бренд Jaecoo представит россиянам новый кроссовер J8, а к концу 2024 года планируется выход двух гибридов. Отмечается, что продажи рестайлингового Exeed VX стартовали в канун Нового года.

«В 2024 году появятся модели, которым придется соответствовать высокой планке. Успеха в 2024 году добьются автомобили, которые смогут соответствовать техническим характеристикам удачных дебютов 2023 года», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Omoda E5 Li Autu L7

В первую очередь это машины премиального бренда Zeekr – лидера в сегменте электромобилей. Топовая модель Zeekr 001 способна разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с. Гибрид Aito М5 отличает собственная операционная система и запас хода в 1200 км. Aito Huawei впервые в мире оснащены поддержкой Bluetooth и NFC. Также появится кроссовер для семейного отдыха Li Autu L7, он разработан специально для автопутешествий и удостоился высшей оценки от «Индекса безопасности автомобилей Китая».

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» подчеркнули, что китайский автопром намерен в 2024 году увеличить свое присутствие на российском рынке, заняв до 80%. У ведущих китайских брендов есть все предпосылки для наращивания объемов продаж, уточнили в компании. Только один бренд Exeed хочет привезти в РФ сразу пять своих новинок. В частности, модельный ряд пополнится седанами, внедорожниками и электромобилями, включая Exlantix ES, Exlantix ET и RX Phev.

Exeed VX Tank

Модельный ряд Tank тоже намерен закрепить свои позиции на российском рынке, и уже в ближайшее время покупателям станут доступны для покупки Tank 400, Tank 700, Tank 800 и другие новинки. По своим техническим характеристикам они могут составить конкуренцию лучшим европейским брендам, подытожили в ГК «АвтоСпецЦентр».

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Источник: rg.ru