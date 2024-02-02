Российский грузовик с электромотором – зачем в него заливают дизтопливо
Лучше УАЗа?
Год назад мы уже ездили на электрическом грузовике EVM Pro, созданном на шасси УАЗа Профи. Но тогда это был только прототип. Сейчас в наших руках серийный автомобиль.
По технике почти ничего не изменилось. Разве что избавились от коробки передач, которая на прототипе была зафиксирована на второй ступени. Теперь электромотор напрямую соединен с задним мостом. А чем меньше лишних элементов, тем меньше шум. И выше ресурс.
Действительно, едет серийный EVM Pro бесшумно. Причем тихо работает и электрическая часть, и ходовая, которая на прототипе сильно гремела. Такое впечатление, что поступающие из Ульяновска шасси дополнительно дорабатывают.
Но комплектующие серийного УАЗа все равно остаются слабым звеном электромобиля. Шасси на сборку сейчас поставляют с перебоями. А рама и кабина нуждаются в дополнительной антикоррозионной обработке.
Что в нем отечественного?
Электродвигатель пока китайский. Компания EVM еще в прошлом году разработала собственный электромотор. Но его производство пока не запущено.
Из импортного у EVM еще и железо-фосфатные ячейки батареи – их тоже закупают в Китае. У нас наваривают электроды и формируют блок тяговой батареи, который устанавливают между рамой и фургоном.
Управляющая электроника, включая все блоки, – собственного производства. Кроме того, в комплект входит зарядная станция, выпущенная компанией EVM.
Энергии в батарее емкостью 90 кВт·ч хватает на 300 км. Но это в идеальных условиях. В холодное время года и с полной загрузкой (а на борт грузовик способен взять до одной тонны) запас хода будет меньше.
Хорошо, что электроэнергия не расходуется на отопление. У EVM Pro стоит автономный отопитель Бинар, работающий на дизельном топливе. И для небольшой кабины его хватает с лихвой.
Как обслуживать, какая гарантия?
Замена антифриза, который залит в систему терморегуляции, – чуть ли не единственный пункт в плановом ТО. Межсервисный интервал составляет 30 тысяч км, а гарантия на всю электрическую часть – 5 лет без ограничения пробега.
На поставляемое шасси УАЗа гарантия составляет 2 года или 150 тысяч км. Обслуживаться можно у официальных дилеров УАЗ, хотя марка не имеет никакого отношения к разработке этого электромобиля.
Часть дилеров прошли дополнительное обучение по обслуживанию и ремонту электромобилей и получили соответствующий допуск. Сейчас таких чуть больше десяти.
Какие перспективы?
На фоне прототипа серийный EVM Pro сделал качественный скачок. Но серийным назвать его можно с натяжкой.
За неполный год с начала производства собрано два десятка электрогрузовиков. Хорошо, что проект вышел из стадии разработок и прототипов. Но надо двигаться дальше и более интенсивными темпами.
И 5 млн рублей за небольшой коммерческий грузовик (пусть даже электрический) для многих перевозчиков может оказаться слишком дорого. А без увеличения объемов производства снизить цену вряд ли получится.
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