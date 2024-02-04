Короткий тест на память: сколько спальных мест было в 21-й Волге?

«За рулем» напомнил, чем отличались Волги ГАЗ‑21 для такси

Волги ГАЗ‑21 позволяли, на зависть остальным легковушкам, организовывать великолепные спальные места – безо всяких выступов и провалов.

Однако к автомобилям такси предъявляли более утилитарные требования, поэтому седаны модификации ГАЗ‑21Т, выпускавшиеся с 1962 года, получили раздельные передние сиденья. При этом правое складывалось для размещения дополнительного багажа.

Переднее пассажирское сиденье в модификации ГАЗ‑21Т можно было сложить

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в СССР делали Жигули с АКП?

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