Короткий тест на память: сколько спальных мест было в 21-й Волге?
Волги ГАЗ‑21 позволяли, на зависть остальным легковушкам, организовывать великолепные спальные места – безо всяких выступов и провалов.
Однако к автомобилям такси предъявляли более утилитарные требования, поэтому седаны модификации ГАЗ‑21Т, выпускавшиеся с 1962 года, получили раздельные передние сиденья. При этом правое складывалось для размещения дополнительного багажа.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в СССР делали Жигули с АКП?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Уникальная переднеприводная Волга 1971 года: что с ней не так?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!