Жигули с АКП – такие точно были?

Джиэмовский автомат ТН180 ставили на экспортные «трешки» и «пятерки».

Жигули с двумя педалями, о которых в СССР никто даже и не мечтал, реально существовали, пусть и в смешных количествах. Этим время от времени баловались импортеры тольяттинских машин в странах Западной Европы. Поскольку автомат ТН180, разработанный корпорацией GM, отлично подходил к тому же Фиату 124, то не было особых проблем применить его и на Жигулях третьей, пятой и других моделей.

В салоне всё было очевидно, а под капотом требовалось разместить радиатор для охлаждения жидкости АКП. Какое-то количество таких машин в результате реэкспорта даже вернулось на родину.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что двигатель на Lada Eva «разогнали» до 300 л.с.?

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Забытый проект времен позднего СССР – ЗАЗ шестой модели.

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Фото: из архива автора