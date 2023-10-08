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Жигули с АКП – такие точно были?

Джиэмовский автомат ТН180 ставили на экспортные «трешки» и «пятерки».

Уникальная переднеприводная Волга 1971 года: что с ней не так?

Жигули с двумя педалями, о которых в СССР никто даже и не мечтал, реально существовали, пусть и в смешных количествах. Этим время от времени баловались импортеры тольяттинских машин в странах Западной Европы. Поскольку автомат ТН180, разработанный корпорацией GM, отлично подходил к тому же Фиату 124, то не было особых проблем применить его и на Жигулях третьей, пятой и других моделей.

В салоне всё было очевидно, а под капотом требовалось разместить радиатор для охлаждения жидкости АКП. Какое-то количество таких машин в результате реэкспорта даже вернулось на родину.

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Еще одна фишка ЗАЗ‑965, о которой мало кто помнит

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что двигатель на Lada Eva «разогнали» до 300 л.с.?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Фото: из архива автора

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За РулемКолодочкин Михаил
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