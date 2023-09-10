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Забытый проект времен позднего СССР – ЗАЗ шестой модели

Такой могла стать следующая Таврия. Но дело ограничилось пластиковым макетом.

Как в танке! 10 уникальных решений ЗАЗ-965

Перед самым развалом СССР, в 1988 году, на ЗАЗе взялись за проект ЗАЗ‑1106. Кузов заводчане впервые проектировали с помощью компьютера, сделав его – в духе времени – максимально обтекаемым. В планах был даже полноприводный вариант с коробкой передач и раздаткой в едином корпусе.

Однако ситуация в стране уже была такой, что благие намерения свелись только к пластиковому макету, посетившему несколько профильных выставок.

ЗАЗ‑1106 – пластиковый макет конца 1980-х.
ЗАЗ‑1106 – пластиковый макет конца 1980-х.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что Запорожец ЗАЗ-965 был своего рода учебным пособием для нашего автопрома?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Полная история концептуальных моделей из Запорожья и не только — в этой публикации.

Фото: из архива «За рулем»

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За РулемКолодочкин Михаил
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