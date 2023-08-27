Уникальная переднеприводная Волга 1971 года: что с ней не так?

Правда в том, что подержанная «двадцать четвертая» было всего лишь «мулом» для прототипа НАМИ‑0173.

Речь пойдет не о переднеприводной Волге ГАЗ‑3103, а о более ранней разработке – НАМИ‑0173. Макетный образец перспективного автомобиля никакого отношения именно к Волге не имел – просто подержанный ГАЗ‑24 использовали в 70‑х годах как подходящий носитель агрегатов.

По сути, в НАМИ прорабатывали решения для автомобиля типа будущего АЗЛК‑2141. Мотор – 1,5‑литровый УМЗ‑412 мощностью 75 л. с. – был установлен продольно, с большим наклоном – потребовались новые впускной трубопровод и масляный поддон. Коробка – доработанная волговская, способная «развернуть» крутящий момент к передним колесам.

Проведенная работа показала, какие решения имеют право на жизнь в перспективных разработках, а от каких лучше сразу отказаться.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на Ниву пытались поставить двигатель от Москвича?

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Фото: НАМИ