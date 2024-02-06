У нас можно выиграть автомобиль! Не верите?

«За рулем» рассказал о победителях онлайн-розыгрышей автомобилей

Если вдруг кто-то еще не слышал про Гран-при «За рулем», самую престижную автомобильную премию России, напоминаем суть.

Мы выбрали в номинанты Гран-при «За рулем» новые автомобили, поступившие в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Набралось 58 полностью новых моделей, представленных в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев. Для этого нужно пройти по ссылке, проголосовать в нескольких классах автомобилей и заполнить анкету. Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады.

Реально ли выиграть автомобиль?

Да! Это реально – и это происходит из года в год. Рассказываем про победителей прошлых лет и их автомобили.

Олеся Коробейникова (г. Нягань)

Призовая Лада Гранта досталась Олесе Коробейниковой в 2019 году.

— У нас удивительно получилось. Был март 2019 года, мы продали свою любимую машину из-за жизненных обстоятельств и я была очень расстроена. А муж говорит: Не переживай, выиграешь новую машину в Гран-при «За рулем». После обеда сижу на работе и получаю звонок с незнакомого номера. Звонит главный редактор журнала «За рулем» и сообщает: вы машину выиграли! У меня шок! Еле-еле пару слов из себя смогла выдавить. Положила трубку и сразу побежала к мужу.

Машину любим и много на ней ездим. Она легко выдерживает и путешествия на море (3000 км в одну сторону), и наши суровые холода под минус 50. В Гран-при «За рулем» участвуем каждый год. Теперь к голосованию и все наши родственники подключились!

Сергей Кирдяшкин, село Бея (Хакасия)

В 2022-м мы разыграли среди читателей сразу три Нивы. Одна из них отправилась в Хакасию.

В 2022-м Лада Нива Legend Bronto досталась Сергею Владимировичу Кирдяшкину, школьному учителю физкультуры.

— Сергей Владимирович, у вас же есть своя машина?

— Да, универсал Toyota Caldina 2000 года.

— Правый руль?

— Конечно. В Сибири таких большинство. Ну и мотоцикл Урал еще есть.

— Ниву оставите в пользовании?

— Однозначно! Идеальная машина для наших мест. И главное, словно сама судьба мне ее уготовила. Смотрел видео, где главред «За рулем» Максим Кадаков как раз рассказывал про Ниву. Ну и заполнил анкету по прилагаемой к ролику ссылке.

Вручение ключей победителям розыгрыша в 2022-м году:

Евгений Разин (г. Челябинск)

Пример Евгения Разина из Челябинска показывает, что нужно быть упорным по дороге к мечте! Шесть лет подряд он заполнял анкету и только на седьмой год, в 2017 году, выиграл заветный автомобиль!!!

Евгений приехал в Москву и получил ключи от новенькой машины из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова. Вот как это было:





Ну что – убедили?

Теперь ваша очередь получить автомобиль!