У нас можно выиграть автомобиль! Не верите?
Если вдруг кто-то еще не слышал про Гран-при «За рулем», самую престижную автомобильную премию России, напоминаем суть.
Мы выбрали в номинанты Гран-при «За рулем» новые автомобили, поступившие в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Набралось 58 полностью новых моделей, представленных в России. Теперь вы, наши читатели, помогаете нам выбрать лучших из лучших по ряду критериев. Для этого нужно пройти по ссылке, проголосовать в нескольких классах автомобилей и заполнить анкету. Среди тех, кто это сделает, мы разыграем три новенькие Лады.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» И УЧАСТВОВАТЬ В РОЗЫГРЫШЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Реально ли выиграть автомобиль?
Да! Это реально – и это происходит из года в год. Рассказываем про победителей прошлых лет и их автомобили.
Олеся Коробейникова (г. Нягань)
— У нас удивительно получилось. Был март 2019 года, мы продали свою любимую машину из-за жизненных обстоятельств и я была очень расстроена. А муж говорит: Не переживай, выиграешь новую машину в Гран-при «За рулем». После обеда сижу на работе и получаю звонок с незнакомого номера. Звонит главный редактор журнала «За рулем» и сообщает: вы машину выиграли! У меня шок! Еле-еле пару слов из себя смогла выдавить. Положила трубку и сразу побежала к мужу.
Машину любим и много на ней ездим. Она легко выдерживает и путешествия на море (3000 км в одну сторону), и наши суровые холода под минус 50. В Гран-при «За рулем» участвуем каждый год. Теперь к голосованию и все наши родственники подключились!
Сергей Кирдяшкин, село Бея (Хакасия)
В 2022-м мы разыграли среди читателей сразу три Нивы. Одна из них отправилась в Хакасию.
— Сергей Владимирович, у вас же есть своя машина?
— Да, универсал Toyota Caldina 2000 года.
— Правый руль?
— Конечно. В Сибири таких большинство. Ну и мотоцикл Урал еще есть.
— Ниву оставите в пользовании?
— Однозначно! Идеальная машина для наших мест. И главное, словно сама судьба мне ее уготовила. Смотрел видео, где главред «За рулем» Максим Кадаков как раз рассказывал про Ниву. Ну и заполнил анкету по прилагаемой к ролику ссылке.
Вручение ключей победителям розыгрыша в 2022-м году:
Евгений Разин (г. Челябинск)
Пример Евгения Разина из Челябинска показывает, что нужно быть упорным по дороге к мечте! Шесть лет подряд он заполнял анкету и только на седьмой год, в 2017 году, выиграл заветный автомобиль!!!
Евгений приехал в Москву и получил ключи от новенькой машины из рук главного редактора «За рулем» Максима Кадакова. Вот как это было:
Ну что – убедили?
Теперь ваша очередь получить автомобиль!