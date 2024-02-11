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В трехкратном размере: тонкий момент советского каршеринга
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В трехкратном размере: тонкий момент советского каршеринга
Эксперт «За рулем» напомнил о суровом наказании...

В трехкратном размере: тонкий момент советского каршеринга

Эксперт «За рулем» напомнил о суровом наказании за порчу прокатных авто

Как Турист остался без мотора – грустная история из советского прошлого

В СССР был период, когда легковой автомобиль можно было взять напрокат. В повести «Понедельник начинается в субботу» (1965 г.) братьев Стругацких на прокатном Москвиче ездил программист Саша Привалов.

Принято считать, что такие машины безбожно «раздевались» и безжалостно гробились клиентами, однако за это предусматривалось серьезное наказание.

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Статья 155 «Устава автомобильного транспорта РСФСР» гласила, что «в случае утери лицом, получившим автомобиль напрокат, исправных деталей, узлов, агрегатов автомобиля и автошин или замены их неисправными или изношенными, с этого лица взыскивается стоимость утраченных или замененных частей по розничным ценам в трехкратном размере».

Чем ПДД 1958 года отличались от современных – вы не поверите!

Поменял, к примеру, аккумуляторную батарею на убитую – изволь заплатить, как за три!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о забытом проекте СССР: грузовик-«слухач»?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
Количество просмотров 7
11.02.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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