В трехкратном размере: тонкий момент советского каршеринга
В СССР был период, когда легковой автомобиль можно было взять напрокат. В повести «Понедельник начинается в субботу» (1965 г.) братьев Стругацких на прокатном Москвиче ездил программист Саша Привалов.
Принято считать, что такие машины безбожно «раздевались» и безжалостно гробились клиентами, однако за это предусматривалось серьезное наказание.
Статья 155 «Устава автомобильного транспорта РСФСР» гласила, что «в случае утери лицом, получившим автомобиль напрокат, исправных деталей, узлов, агрегатов автомобиля и автошин или замены их неисправными или изношенными, с этого лица взыскивается стоимость утраченных или замененных частей по розничным ценам в трехкратном размере».
Поменял, к примеру, аккумуляторную батарею на убитую – изволь заплатить, как за три!
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о забытом проекте СССР: грузовик-«слухач»?
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