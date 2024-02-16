Китайская школа автопрома – такая на самом деле существует?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Можно ли говорить о сложившейся китайской школе автопрома? Или всё еще идет период заимствований?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Сейчас вообще очень сложно говорить о какой-то локальной школе автомобилестроения. Глобализация и унификация компонентов привели к тому, что автомобили по всему миру скроены плюс-минус одинаково и собраны из примерно одинаковых деталей.
Китайцы здесь не исключение – период прямых заимствований у них закончился лет 10–15 назад, сегодня они стали просто одной из частей мирового автопрома. Обратите внимание, что из китайских автомобилей уходят последние из характерных черт: рассчитанная на низкорослых эргономика места водителя, жесткие подвески, невнятная управляемость. Еще немного – и машины с надписью Made in China будут совершенно неотличимы по потребительским свойствам от европейских, корейских или японских.
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