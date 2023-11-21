Когда появятся новые авто российской разработки?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Когда появятся новые легковые автомобили, полностью разработанные и производимые в России?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора
– Мировой опыт говорит о том, что невозможно разработать совершенный и современный автомобиль быстрее, чем за 4 года. Упрощенно можно считать, что первый год уходит на «постановку задачи» – изучение потребностей клиентов, автомобилей-конкурентов, тенденций рынка и так далее. Еще год – на собственно конструирование (и это если платформа уже есть, в противном случае процесс займет два-три года). Затем – год на поиск поставщиков и освоение производства, выпуск опытных образцов. И год – на испытания и доводку.
Поэтому если предположить, что за разработку взялись в 2022 году, на базе существующей платформы (например, Весты), то результата я бы не ждал раньше 2026 года. Во всяком случае, такого, за который не было бы стыдно.
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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС и «За рулем»
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