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Когда появятся новые авто российской разработки?

Эксперт «За рулем»: на разработку современной машины нужно 4 года

Зачем выпускают быстроходные машины, если скорость на дорогах ограничена

Читатель «За рулем» хочет узнать:

Когда появятся новые легковые автомобили, полностью ­разработанные и производимые в России?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора

– Мировой опыт говорит о том, что невозможно разработать совершенный и современный автомобиль быстрее, чем за 4 года. Упрощенно можно считать, что первый год уходит на «постановку задачи» – изучение потребностей клиентов, автомобилей-конкурентов, тенденций рынка и так далее. Еще год – на собственно конструирование (и это если платформа уже есть, в противном случае процесс займет два-три года). Затем – год на поиск поставщиков и освоение производства, выпуск опытных образцов. И год – на испытания и доводку.

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Поэтому если предположить, что за разработку взялись в 2022 году, на базе существующей платформы (например, Весты), то результата я бы не ждал раньше 2026 года. Во всяком случае, такого, за который не было бы стыдно.

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС и «За рулем»

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемНикита Гудков
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