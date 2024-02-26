#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта
26 февраля
Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта
Эксперт «За рулем» объяснил, как не навредить...
Капитальный ремонт АКП – это неминуемая разборка вот до такого состояния
26 февраля
Ищете недорогую иномарку с автоматом? Вот эти – точно не берите!
Эксперт «За рулем» назвал автомобили с самыми...
Красные вставки – верный признак версии GT. Но вариант с зеленой обивкой выглядит самым выигрышным – он лучше всего сочетается с темой ретро.
26 февраля
Продвинутая новинка из Китая: вот что нужно для города!
Эксперт «За рулем» протестировал хэтчбек Ora 03...

Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта

Эксперт «За рулем» объяснил, как не навредить гидромеханическому автомату

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему автомобили с механическими коробками передач можно буксировать на неограниченное расстояние, а с гидромеханическим автоматом – нет?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Условия смазки всех деталей механической коробки передач при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации. Кроме того, в самых нагруженных местах применены подшипники качения.

А в автоматах наряду с ними использовано множество подшипников скольжения с принудительной смазкой, при этом рабочую жидкость под давлением при нормальной эксплуатации подает насос, который приводится от входного вала коробки, вращающегося вместе с двигателем.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

3 новых мифа о моторном масле: где правда, а где развод на деньги?

Поэтому при неработающем моторе подшипники и планетарные редукторы работают только на остатках масляной пленки, под угрозой сильного износа. Вот почему относительно безвредным расстоянием буксировки машин с автоматом разные производители называют 25–50 км на скорости не более 30–50 км/ч.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:AP/TASS и «За рулем»
Количество просмотров 2
26.02.2024
Фото:AP/TASS и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0