Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта

Эксперт «За рулем» объяснил, как не навредить гидромеханическому автомату

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему автомобили с механическими коробками передач можно буксировать на неограниченное расстояние, а с гидромеханическим автоматом – нет?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Условия смазки всех деталей механической коробки передач при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации. Кроме того, в самых нагруженных местах применены подшипники качения.

А в автоматах наряду с ними использовано множество подшипников скольжения с принудительной смазкой, при этом рабочую жидкость под давлением при нормальной эксплуатации подает насос, который приводится от входного вала коробки, вращающегося вместе с двигателем.

Поэтому при неработающем моторе подшипники и планетарные редукторы работают только на остатках масляной пленки, под угрозой сильного износа. Вот почему относительно безвредным расстоянием буксировки машин с автоматом разные производители называют 25–50 км на скорости не более 30–50 км/ч.

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