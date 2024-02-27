Проверили крестовины для Нивы – а ШРУСы-то лучше!

Эксперты «За рулем» испытали шарниры карданных валов Нивы по цене от 300 до 1300 рублей

Вазовские крестовины по неизвестным причинам когда-то были очень дефицитными деталями. Не такими, как распредвалы, но достать их было тяжело. Сегодня дефицита не наблюдается, однако ему на смену подоспело сомнительное качество.

Мы решили подвергнуть экспертизе крестовины для внедорожников Лада Нива прежних выпусков (несколько лет назад их перевели на ШРУСы). Приобрели 15 образцов по цене от 300 до 1300 рублей.

Как испытывали

Крестовины тщательно обмерили, на спектрографе оценили марку примененной стали, измерили твердость и шероховатость обеих рабочих поверхностей, а также проверили коррозионную стойкость в камере соляного тумана.

Шероховатость рабочих поверхностей подшипника проверяем с помощью профилометра TR220.

Определяем марку стали на эмиссионном спектрографе СПАС‑05. Измеряем твердость шипа крестовины по методу Роквелла.

Результаты проделанной работы относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции.

Участники испытаний

AV Autotechnik Примерная цена 700 ₽

Твердость шипа слишком низкая, а шероховатость поверхности – одна из самых негодных в нашей выборке.

Рекомендовать не можем. Bautler Примерная цена 550 ₽

На общем фоне такая крестовина – одна из лучших в нашей экспертизе. И даже цена приемлемая.

Рекомендуем ограниченное применение. Doka Примерная цена 450 ₽

Основные претензии – по твердости шипа.

Рекомендовать не можем.

Fenox Примерная цена 700 ₽

Твердость – низкая, шероховатость – высокая, коррозионная стойкость – очень плохая.

Рекомендовать не можем. Hofer Примерная цена 500 ₽

Наружная обойма мягкая, шероховатость высокая.

Рекомендовать не можем. Hola Примерная цена 1300 ₽

Наружная обойма – совсем мягкая. Шероховатость шипа – одна из самых высоких в выборке. И это – при самой высокой стоимости.

Рекомендовать не можем.

Riginal Примерная цена 550 ₽

Твердости не хватает, шероховатости – с избытком, коррозионная стойкость – очень низкая.

Рекомендовать не можем. Torque Примерная цена 950 ₽

Плохо сразу всё: металл – какой-то нестандартный, твердости не хватает, шероховатость завышена, ржавеет очень сильно.

Рекомендовать не можем. Trialli Примерная цена 650 ₽

В данной компании такая крестовина – одна из лучших.

Рекомендуем ограниченное применение.

Zommer Примерная цена 450 ₽

Идеальное соответствие стандарту по твердости, но негодная шероховатость плюс полная беспомощность в камере соляного тумана.

Рекомендовать не можем. Автостандарт Примерная цена 850 ₽

Высокая шероховатость колпачка и очень низкая стойкость к воздействию ­коррозии.

Рекомендовать не можем. ЗавГар Примерная цена 500 ₽

Самый мягкий колпачок в выборке, негодная шероховатость, отсутствие антикоррозионной стойкости….

Рекомендовать не можем.

Прамо Примерная цена 300 ₽

Твердость недостаточная, а поверхность какая-то ребристая – это как?

Рекомендовать не можем. Триал-диск Примерная цена 1150 ₽

Крестовину подвели ­низкая твердость шипа и неумение сопротивляться воздействию соляного тумана.

Рекомендовать не можем. УАЗ Примерная цена 1050 ₽

Твердость и шероховатость – не годятся, металл – нестандартный, ­коррозии сдается почти без боя.

Рекомендовать не можем.

Где надежность?

Такие параметры крестовины, как диаметр шипа или количество иголок на один колпачок (корпус игольчатого подшипника), всякий производитель задает по своему разумению – ГОСТ Р 52923–2008 требований по этим параметрам не выдвигает. Зато твердость поверхности там оговаривается – не менее 60 HRC. Есть требования и к шероховатости – не выше 0,32 мкм. Так вот, у всех пятнадцати образцов хотя бы один из этих показателей оказался незачетным.

Может быть, и так сойдет? Эксперты пожимают плечами и дают понять, что при небольших отклонениях от норматива ездить, в общем-то, можно. Скажем, твердость не ниже 57 HRC и шероховатость до 0,63 мкм можно условно считать приемлемыми – сразу ничего не развалится. Да, при таком подходе опасений становится чуть больше, но лишь чуть.

При попытке определить марку стали выяснилось, что в каждой третьей крестовине примененный материал не соответствует ни одной стандартной марке.

А пребывание в камере соляного тумана в течение 5 суток показало, что все 15 крестовин в той или иной степени проржавели – посмотрите на фото.

Крестовины в камере соляного тумана. Если стойкость элементов крестовины к коррозии невелика, ржавчина быстро проберется сквозь сальниковое уплотнение и повредит подшипник.

Оценки по коррозионной стойкости разделились между «Плохо» и «Очень плохо». Оптимист скажет, что ржавый корпус крестовины – это не так страшно, но реалист понимает, что коррозия обязательно начнет проникать через любые сальниковые уплотнения.

Совсем уж провальные данные в таблице мы выделили красным цветом. В целом радоваться нечему. На общем фоне лучше других показали себя крестовины Bautler и Trialli. А тем, кто захочет кардинально решить проблему с крестовинами, можем посоветовать перейти на ШРУСы: подходящие комплекты для нивоводов, эксплуатирующих машины прежнего выпуска, есть в продаже.

Тяжелая жизнь

Игольчатым подшипникам в крестовине автомобильного карданного вала живется несладко. В отличие от игольчатых подшипников, стоящих на валах, например, в коробке передач, они поворачиваются на сравнительно небольшой угол. А самые большие контактные напряжения чаще всего испытывают лишь несколько иголок. Они со временем и набивают канавки в шипах крестовины. Именно поэтому так важна хорошая закалка шипов до высокой твердости. Попадание влаги усугубляет ситуацию, поскольку стойкость к коррозии деталей крестовины совсем низкая.

ВРЕДНО БЫТЬ ПРЯМЫМ

Конструкторы не рекомендуют прокладывать линию карданного вала так, чтобы он был практически прямым, а крестовины при нормальных условиях почти не имели углов поворота. При такой схеме иголки не перекатываются по шипам и корпусам и быстро набивают канавки, которые выводят ­подшипники из строя.

Не ошибитесь

Один карданный шарнир не обеспечивает равномерного вращения выходящего из него вала даже при равномерном вращении входящего. И только пара карданных шарниров, правильно сориентированных друг относительно друга, будет передавать вращение равномерно. Для этого оси отверстий вилок на промежуточном валу должны быть параллельны друг другу.

Когда вы снимаете и разбираете карданный вал, то обязательно пометьте взаимное расположение вилок. А если хотите добиться минимальных вибраций от карданных валов после замены крестовин, лучше всего отдать вал на балансировку в специализированную мастерскую.

Комментарий специалиста

Владимир Калюжный, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО Талис»:

– После комплекса проведенных испытаний мы обнаружили, что у 25% образцов колпачки недостаточно закалены или ­вообще не закалены, а больше половины образцов имеют крайне высокую шероховатость составляющих игольчатого подшипника.

ОТ ЛАМПЫ ДО АВТОМОБИЛЯ Прообраз современного карданного шарнира – тогда это был подвес – изобрели еще в древнем Китае. Система колец, вращающихся друг относительно друга, позволяла сохранять равновесие масляной лампы, расположенной в центре. Позднее конструкцию совершенствовали Джероламо Кардано, Роберт Гук и, наконец, Луи Рено, который установил карданную передачу на автомобиль, заменив ею повсеместно использовавшуюся тогда цепную передачу.

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