Ошибка обойдется дорого! 5 тонкостей при оформлении протокола ГИБДД

Адвокат Аксенов объяснил, как водителю корректно заполнить протокол ГИБДД

Вспомните, сколько времени у вас занимает ознакомление с документом, когда инспектор протягивает вам протокол? Давайте честно: большинство из нас подписывает бланк практически не глядя. В лучшем случае такой подход грозит необоснованным штрафом, а в худшем может обернуться лишением прав. А ведь правильно заполнить протокол проще простого – конечно, если знать, куда смотреть и что писать.

Нюанс №1. Садиться в патрульную машину... нужно!

«Пройдемте в патрульный автомобиль», – фраза инспектора звучит как предложение, от которого невозможно отказаться.

С юридической точки зрения ответственность за отказ вам не грозит. Подкованные водители об этом знают и часто отвечают: давайте вы протокол составите, а я его на улице подпишу. Ваше право, но стоит помнить, что сейчас все патрульные машины оснащены видеорегистраторами. Это своего рода гарантия, что с вами будут общаться вежливо, с соблюдением всех правил. Хотите, чтобы все было по закону? – смело садитесь в полицейскую машину. А о том, как действовать, если инспектор вдруг выключает патрульный регистратор, мы подробно разбирались в этом материале.

Имейте в виду! Составлять протокол должен именно тот инспектор ГИБДД, который выявил нарушение. Кроме того, за одно и то же правонарушение должен составляться один протокол. Это правило следует из ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ, согласно которой за одно и то же правонарушение никто не может нести административную ответственность дважды.

Нюанс №2. Внимательно читайте протокол

Звучит банально, но этот совет способен уберечь вас от множества проблем. Встреча с инспектором ГИБДД – само по себе стрессовое мероприятие. А тут вы еще что-то нарушили и вам на подпись дают документ, в котором «много букв». Так что лучше заранее ознакомиться с бланком протокола (например, по этой ссылке). Убедитесь, что в вашем протоколе корректно заполнены следующие пункты:

дата и время составления протокола

ФИО и должность лица, составившего протокол

ФИО, адреса места жительства свидетелей и потерпевших (при наличии таковых)

место и время совершения правонарушения

вид правонарушения и предусмотренные законом санкции

объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

показания свидетелей

объяснения и замечания по содержанию протокола

Особое внимание – на даты и время. В идеале зафиксировать время, когда вас остановили, и затем сверить его со временем в протоколе. Такие сведения нужны, чтобы в случае возникновения разногласий с инспектором вы могли запросить данные с городских камер наблюдения. Кстати, имейте в виду, что срок хранения таких записей очень короткий – в среднем до 15 суток в регионах России, 5 суток – в Москве.

Данные инспектора ГИБДД, составлявшего протокол, могут понадобиться вам в случае составления жалобы на его действия или бездействие. О том, как правильно составить такой документ, а также кому и куда его направлять, можно прочитать по этой ссылке.

Мнение эксперта

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Внимательно, не торопясь прочитайте все изложенное в административном протоколе. Обратите внимание, чтобы все графы были заполнены. Протокол не должен содержать исправлений. Все исправления заверяются подписью инспектора и водителя и должны отражаться как в протоколе, так и в его копии.

Протокол должен отражать фактические действительные события, не должен содержать абстрактные или еще не случившиеся, не установленные сведения. Вы можете проверить удостоверение у инспектора, составляющего протокол. В графе «копию протокола получил» проставляйте свою подпись только после того, как копия протокола будет у вас в руках. Нередко бывает, что инспектор просит расписаться вас в этой графе, когда еще протокол не разделен на две части. В этом случае лучше перестраховаться и поставить подпись в оригинале и копии после того, как копия протокола будет у вас в руках.

Нюанс №3. Не отказывайтесь от подписания протокола

Протокол является одним из ключевых доказательств вашей вины. Так что важно отразить в нем ваше видение ситуации – особенно если вы не согласны с вменяемым нарушением. По закону у вас есть право не подписывать протокол. В этом случае инспектор просто сделает в нем соответствующую пометку (ч. 5 ст. 28.2 КоАП РФ). Но такое решение никак не смягчает ваше наказание и уж тем более его не отменяет.

Подпись в протоколе, по сути, означает ваше ознакомление с документом. Отказ от подписи лишает вас возможности зафиксировать свое несогласие с нарушением.

Если вы намерены обжаловать несправедливый штраф, куда более эффективным будет найти в протоколе графу «Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении». Как вы могли заметить, свободного пространства для записей там не очень много. Не стоит экономить буквы и сокращать слова. Напротив, вам важно четко изложить свою позицию и привести свои аргументы. Сделайте это на полях или в любом другом свободном месте в документе. Красота оформления – последнее, о чем стоит беспокоиться в данном случае.

Алексей Аксенов, адвокат, преподаватель ИМПЭ им. А.С. Грибоедова:

— Самые важные графы в протоколе – это: «объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности» и «замечания». Ваше объяснение — это ваша версия происходивших событий, водитель не ограничен в объеме изложения своих объяснений. Если графа закончилась, вы можете указать, что ваши объяснения или замечания приложены на отдельном листе или записаны на оборотной стороне протокола. Не бойтесь писать даже самые незначительные замечания, это ваше право! Лучше записать десять не относящихся к делу замечаний, чем пропустить одно существенное.

Нюанс №4. Не оставляйте пробелов в протоколе

Бывают случаи, когда инспекторы ГИБДД вносят в протокол сведения, не соответствующие действительности. Либо уже постфактум дополняют документ какими-то подробностями, которые должны стать недостающими штрихами к «портрету» нарушителя.

Например, в этом материале мы рассказывали о том, как с помощью адвоката удалось доказать, что инспектор «дописал» протокол уже после встречи с водителем. На это было потрачено много времени и нервных клеток пострадавшего. Да и альтруистов, сопровождающих клиентов в суде бесплатно, среди адвокатов немного. А ведь всего этого можно избежать, если просто не оставлять чистые графы в протоколе, проставив в них букву «Z». Так что берите этот лайфхак на заметку и учитесь на чужих ошибках.

Нюанс №5. Проверяйте корректность ваших данных и не обманывайте инспектора

Очень часто инспекторы ГИБДД в графе «место пребывания или фактического проживания» указывают адрес регистрации водителя. А ведь может сложиться так, что живете вы в Москве, а «прописаны» в квартире бабушки в Сыктывкаре. Хорошо, если ваша бабушка регулярно проверяет почтовый ящик. В противном случае, если дело дойдет до суда, вы можете просто не узнать о том, что судебное рассмотрение уже состоялось – повестку направят по адресу, указанному в протоколе. Бывали случаи, когда из-за такой вот «опечатки» в протоколе водители лишались прав без их ведома. Вскрывалось это обстоятельство только в момент остановки инспекторами ГИБДД.

Сознательно искажать свои персональные данные тем более не стоит. Частенько водители говорят инспектору, что являются безработными. Они не хотят, чтобы сведения о правонарушении впоследствии дошли до начальства. К примеру, никому не хочется быть публично уличенным в пьяном вождении. Но такой мухлеж может сыграть с водителем злую шутку. По многим статьям КоАП предусмотрена «вилка наказания»: либо штраф, либо административный арест. Решение в пользу того или иного варианта будет принимать суд. И велика вероятность, что безработному гражданину назначат именно административный арест. Логика простая: какой смысл в штрафе, если у водителя нет источника заработка для его погашения?

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Надеемся, что советы из этой статьи никогда вам не пригодятся. Но ситуации на дороге бывают разные. В следующий раз, когда инспектор ГИБДД передаст вам протокол, возьмите на ознакомление столько времени, сколько сочтете нужным (но в пределах разумного). Лучше потратить пару лишних минут на чтение одного документа сейчас, нежели потом проводить часы или даже дни за составлением жалоб и ходатайств.

Нашу свежую памятку о том, на какие законы ссылаться при встрече с ГИБДД, вы найдете по этой ссылке