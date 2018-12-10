Звонок другу: как меня подвели под лишение за «пьянку»

— Да ты знаешь, кто я?! Да я сейчас позвоню своим, они с тобой такое сделают, — наверняка вы пару раз в жизни слышали в свой адрес подобное. Герой этой истории тоже на беду поспорил с прохожим и... попал под суд за пьяное вождение.

Полиция по вызову

— Дело было в сентябре в Первомайске Нижегородской области. Мой доверитель Дмитрий приехал на отцовском автомобиле Mazda в гости к знакомой. Собирались отпраздновать День города. На соседней улице была небольшая площадка, по сути пустырь. Там-то Дмитрий и оставил машину, — рассказывает адвокат Евгений Шмелев.

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Несколько часов они с подругой отдыхали, выпивали, но все закончилось, и Дмитрий пошел к машине взять денег и съездить на такси до магазина. Пока мой доверитель доставал бумажник, подъехал какой-то мужчина и стал требовать убрать автомобиль. Он упорно провоцировал Дмитрия на конфликт. Не исключено, что водитель и сам был нетрезв. Мужчины заспорили, и водитель пригрозил, что если Дмитрий сейчас же не уберет Мазду, у него будут проблемы. Мол, позвоню в полицию и скажу, что он пьяным ездит. Мой доверитель махнул рукой — вызывай кого хочешь!

Оппонент Дмитрия куда-то позвонил, через десять минут подъехал патрульный экипаж. Дмитрий не отрицает, что выпил, но машиной не управлял — она не заведена и стоит припаркованная не первый час. Однако инспекторы игнорируют моего подзащитного и составляют административный протокол со слов второго участника событий.

Судя по тому, что инспекторы сразу стали обращаться к нему на «ты» и по имени, встречались они не в первый раз. По словам Александра, он ехал по городу, когда в него чуть не влетел двигавшийся по встречке Дмитрий. Мужчина развернулся и поехал за лихачом, моргая ему фарами. Через километр он нагнал его на этом пустыре и вызвал полицию.

Неснятое видео

Рассказа Александра оказалось достаточно, чтобы инспекторы составили на Дмитрия протокол об отстранении от управления транспортным средством. Обязанности и права водителя ему не разъяснили. Вместо этого полицейские заявили, что у них имеется видеозапись с регистратора, на которой видно, как Дмитрий едет за рулем пьяный. Позднее на процессе я спрашивал одного из инспекторов, зачем он так сказал, если записи на самом деле не было, на что тот насмешливо ответил: «Думал, потом видео найду».

На этом попытки «припугнуть» Дмитрия не закончились. Один из сотрудников ГИБДД дал понять, что если молодой человек будет и дальше упираться, то не только он, но и отец будут привлечены к ответственности по статье 12.8 КоАп РФ. Один — за вождение в нетрезвом виде, другой — за передачу транспортного средства лицу в состоянии опьянения.

Ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» влечет штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

Несмотря на угрозы, Дмитрий остался при своем: да, выпил, но машиной не управлял. Ему предложили пройти освидетельствование на месте, он отказался. Тогда инспекторы сопроводили его в больницу, где факт употребления спиртного, естественно, подтвердился. Сотрудники ГИБДД под видеозапись составили протокол об административном правонарушении за управление ТС в состоянии опьянения и отпустили молодого человека домой. Спустя некоторое время ему пришла повестка в суд.

Стандартная уловка

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Если бы не видеозапись из патрульного автомобиля, доказать невиновность моего подопечного было бы гораздо сложнее. Не знаю, знакомились ли с ней до суда сами инспекторы. Скорее всего, нет — иначе вряд ли они бы так уверенно вели себя на процессе.

Нарушения начались еще на стадии отстранения Дмитрия от управления. На записи видно, как Дмитрий расписывается за получение копий всех протоколов и даже просит вручить их, на что инспектор отвечает, что копии будут переданы позднее (это, кстати, одна из стандартных уловок). Кроме того, в протоколе об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ один из сотрудников ГИБДД меняет время уже после того, как Дмитрий в нем расписался. Причем сделано это было по-хитрому: прежнюю запись он зачеркнул и сделал новую, напротив подписи моего доверителя, якобы он с изменениями ознакомился.

В материалах дела помимо протоколов и актов освидетельствования в качестве доказательной базы фигурировало объяснение свидетеля — того самого Александра. Получено оно было при весьма странных обстоятельствах и непонятно кем. Нет ни ФИО, ни звания должностного лица, ни его подписи, только дата.

Шепот в темноте

Мировой судья принял во внимание то обстоятельство, что свидетель звонил на личный номер сотрудника полиции. В постановлении он указал: «фактически налицо внепроцессуальное обращение гражданина к сотруднику полиции при исполнении последним должностных обязанностей, не зарегистрированное в установленном порядке».

Дальше — самое интересное. Когда мой клиент покидает салон патрульного автомобиля, инспекторы выключают свет и начинают шептаться, как им поступить дальше. Диалог примерно следующий:

— А что, видео-то есть?

— Нет, нету видео.

— И что мы теперь делать будем?

— Я у Сашки объяснение возьму.

— А этого хватит?

— Да хватит, нормально будет.

В довершение ко всему один из инспекторов назвал моего доверителя «засранцем». По этому поводу мы подали жалобу на имя начальника УГИБДД по Нижегородской области, ведется служебная проверка.

О чем это все говорит? Во-первых, о том, что объяснения у свидетеля были взяты позднее, уже после оформления в отношении моего подзащитного протокола об административном правонарушении. Во-вторых, инспекторы ГИБДД убеждены, что письменных показаний одного гражданина против другого достаточно для привлечения к административной ответственности и лишения прав на 1,5–2 года. К тому же 30 тысяч рублей — сумма по меркам районного центра внушительная.

Судья выслушал наши доводы и согласился с ними. Он был возмущен действиями инспекторов и неоднократно в ходе заседания подчеркивал, что им следует действовать в рамках закона. Дело моего клиента было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Имейте в виду:

Вождение в нетрезвом виде — прямой путь к лишению прав и штрафу в 30 тыс. рублей. Гораздо проще и дешевле вызвать такси. Совет банальный, но для некоторых почему-то все еще открытие.

В ситуации, похожей на ту, что произошла с Дмитрием, важно сразу обозначить позицию инспекторам: «Водителем в данный момент не являюсь, транспортным средством не управлял». Если дойдет до протокола, то эти слова в него надо вписать.

Не занимайте позицию виноватого. Для начала узнайте, почему вас остановили и что вы нарушили. Исход многих ситуаций зависит от того, насколько вы будете психологически устойчивы. Если человек нервничает и мнется, он — находка для недобросовестного инспектора.

Всю необходимую информацию о порядке прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и другим юридическим вопросам мы собрали в Парке документов «За рулем».





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