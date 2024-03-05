Почему ГИБДД выезжает не на все ДТП

Глава ГИБДД разъяснил порядок оформления аварий с участием электросамокатов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему ГИБДД не оформляет ДТП с электросамокатами, когда они происходят на тротуарах и в парках?

Анвар, г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Вы ошибаетесь. К обязанностям полиции, в которую входят сотрудники Госавтоинспекции, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» относится оформление документов о дорожно-транспортном происшествии. Под таковым Федеральный закон от 20 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ понимает событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Поскольку электросамокат, как один из видов средств индивидуальной мобильности, считается транспортным средством, то происшествия с его участием, случившиеся в пределах дорог (тротуар является элементом дороги), также относятся к дорожно-транспортным и подлежат оформлению в установленном порядке.

Что касается парковых территорий, то они, как правило, не входят в понятие «дорога», следовательно, инциденты с участием средств индивидуальной мобильности на них не подлежат оформлению сотрудниками Госавтоинспекции.

Почему самокатам разрешено ездить по тротуарам, узнайте тут