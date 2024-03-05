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Почему ГИБДД выезжает не на все ДТП
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Почему ГИБДД выезжает не на все ДТП

Глава ГИБДД разъяснил порядок оформления аварий с участием электросамокатов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему ГИБДД не оформляет ДТП с электросамокатами, когда они происходят на тротуарах и в парках?

Анвар, г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Вы ошибаетесь. К обязанностям полиции, в которую входят сотрудники Госавтоинспекции, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» относится оформление документов о дорожно-транспортном происшествии. Под таковым Федеральный закон от 20 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ понимает событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

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Поскольку электросамокат, как один из видов средств индивидуальной мобильности, считается транспортным средством, то происшествия с его участием, случившиеся в пределах дорог (тротуар является элементом дороги), также относятся к дорожно-транспортным и подлежат оформлению в установленном порядке.

Что касается парковых территорий, то они, как правило, не входят в понятие «дорога», следовательно, инциденты с участием средств индивидуальной мобильности на них не подлежат оформлению сотрудниками Госавтоинспекции.

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Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 10
05.03.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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