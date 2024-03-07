«Двойной НДС» отменили – сколько теперь будут стоить авто с пробегом

Эксперт «За рулем» оценил выгоды отмены «двойного НДС»

Поправка в Налоговый Кодекс РФ об отмене взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между юрлицами прошла все стадии утверждения. Что и кому она дает?

Для дилеров

При продаже новых машин взимают первичный НДС – 20% от стоимости.

А при покупке автомобиля с пробегом юрлицом у юрлица НДС взимали еще раз – и снова от полной рыночной стоимости автомобиля – те же 20%. Его и прозвали «двойным».

Это и выглядело странно, и затрудняло бизнес. Сами дилеры признают, что при перепродаже машин друг другу применяли непрозрачные схемы – с промежуточным физлицом.

Зачем вообще дилерам перепродавать бэушные машины друг другу? Скажем, в одном регионе сильно востребованы Тойоты RAV4 с пробегом, и на них выше розничные цены. А в другом спрос на них низкий и склады затоварены. Обеим сторонам такая сделка выгодна: одна избавляется от неходового товара, другая успешно его сбывает. По такой же схеме более богатые регионы сбывали сильно поношенные машины.

Снижение налогового бремени существенное – может выражаться в сотнях тысяч рублей на одну машину. Дилерам оно дает пространство для маневра. При сохранении розничной цены можно повысить маржу; при снижении розничной цены маржа уменьшится, но увеличатся продажи и суммарная прибыль.

Для покупателей

Дилеры говорят, что отмена двойного НДС позволит продавать подержанные машины чуть дешевле, чем без отмены. При благоприятной экономической ситуации.

При здравом размышлении, потребителям проку от послабления немного. Доля дилеров на вторичке скромна – ее оценивают в 8–12%. А доля машин, перепроданных дилером дилеру, ничтожна – тогда как только для этой доли отменили двойной НДС.

В перспективе дилеры мечтают повысить свою долю на вторичке до 30% или больше. При таком значительном повышении оборота снижения цен действительно можно ожидать – вернее, не снижения, а замедления роста. Но на такие процессы уходят годы.

Для государства

Подавляющее большинство сделок на вторичке – продажа физлицом физлицу. Какими-либо налогами они облагаются только при некоторых условиях. Например, владелец продает машину дороже, чем купил, на 250 тысяч рублей, а владел ею менее трех лет. Случай частный и редкий, обычно физлица решают дела иначе – в том числе вписывая в договор купли-продажи заниженную сумму. И в казну поступает только пошлина за регистрацию ТС: 3650 рублей, из них 2000 – за новые номера, то есть платится не всегда.

Если же объем «прокачки» бэушных автомобилей через дилеров увеличится, то вырастут и поступления в бюджет – в форме налога на разницу между ценой покупки и продажи. И он обычно больше, чем 3650 рублей.

Похоже, государство – главный выгодоприобретатель от отмены двойного НДС. А все остальные участники рынка преимущества получают едва уловимые. Хотя дилеры очень сильно бились за эти поправки.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Объем вторичного рынка в 2023 году вырос на 17% – продано 5,7 млн автомобилей (новых продали сильно меньше, около миллиона). Средняя цена выросла на 15,4%, а финансовая емкость вторички поднялась на 25% – до 5,8 трлн рублей (новых – 2,83 трлн). Отсюда понятно, почему вторичка – столь привлекательный бизнес.

Причем вторичка именно «внутренняя» – кругооборот машин в России. «Внешняя» невелика, импорт автомобилей с пробегом вырос на 60% – до 390 тысяч штук. Из них 212 тысяч – с правым рулем (минус 3,7%). Импорт дает наилучшую маржу, но заниматься им сложнее – доставка, растаможка, утильсбор, СБКТС, ­ЭРА-ГЛОНАСС…

Через руки дилеров прошли около 600 тысяч подержанных машин. Из них порядка 450 тысяч – по схеме трейд-ин (обмен старой на новую с доплатой). Остальное – обмен «старая на старую» или просто покупка машины у владельца для последующей перепродажи.

Доля перекупщиков‑­индивидуалов неизвестна, можно ориентироваться лишь на количество перекупщиков – по всей стране их свыше 150 тысяч.

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