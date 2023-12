Депутаты сразу во втором и третьем чтении проголосовали за отмену двойного взимания НДС

Госдума РФ приняла закон об отмене двойного НДС при перепродаже авто

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон об отмене двойного взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом. Инициатором законопроекта выступила группа сенаторов.

До настоящего времени при покупке автомобиля у физлица дилером он, как юрлицо, не может его продать другому юрлицу по реальной цене. Второе юридическое лицо обязано заплатить НДС со стоимости машины, а вычет НДС может заявить только с разницы между ценами приобретения и продажи первым юридическим лицом (дилером, выкупившим автомобиль у физического лица), уточняется в пояснительной записке.

Из-за несовершенства налогового законодательства возникают дополнительные препятствия при оформлении сделок СВВС – client to business to business to client (клиент бизнесу – бизнес клиенту), речь идет о подержанных машинах, подчеркивают авторы документа.

В отсутствие экономической целесообразности автодилеры фактически уходят с вторичного рынка или прибегают к схемам с участием посредника в виде физлица. Это влияет на собираемость НДС и пополняемость бюджета.

На текущий момент при продаже автомобилей или мотоциклов, приобретенных у физлиц (не являющихся налогоплательщиками по НДС), налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой. Законопроектом предлагается распространить такой порядок на всех участников процесса перепродажи автомобилей.

Для такого порядка должны быть соблюдены следующие условия:

на дату приобретения налогоплательщиком автомобиля или мотоцикла их продавец применяет общий режим налогообложения;

последним собственником автомобиля или мотоцикла является физлицо;

при покупке автомобиля или мотоцикла налогоплательщик получает от продавца счет-фактуру с суммой налога.

Закон вступит в силу спустя месяц со дня его официальной публикации и будет применяться к сделкам по продаже автомобилей и мотоциклов.

Источник: tass.ru