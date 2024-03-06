Хотят новую машину, но покупают старую: эксперт о ценообразовании на авторынке РФ

В РОАД объяснили причину роста средней цены автомобиля до 2,8 млн рублей

На рынке России средняя стоимость автомобиля составляет порядка 2,8 млн рублей, хотя еще два года назад эта сумма была меньше на миллион. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По мнению экспертного сообщества, российский авторынок постепенно возвращается к досанкционным показателям. В текущем январе оформлено автокредитов на 58,4 тысячи машин. В 2022 году, до ухода западных брендов, было выдано почти 49 тысяч кредитов. Причем растут и суммы кредитов, и цена автомобилей.

Алексей Подщеколдин

«Именно цена и определяет, что происходит на рынке, теперь эконом-сегмент, это машина до 2 млн. От 2 до 5 млн, это средний сегмент. Еще два года назад за эти деньги можно было купить новый Mercedes, то теперь только китайскую машину. Такое авто себе могут позволить люди, которые получают больше 100 тысяч рублей в месяц. Все, что выше пяти млн это уже премиум», — объяснил эксперт.

По словам Подщеколдина, несмотря на уход западных, японских и корейских автокомпаний, в среднем сегменте выбор слишком большой. При этом в сегменте «народный автомобиль» лидирует только АВТОВАЗ. Хотя за 1,5-1,6 млн рублей еще недавно можно было купить Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Skoda Rapid, напоминает эксперт.

В соотношении продаж новых и машин с пробегом сейчас наблюдается самый большой перекос за последние годы в сторону подержанных, уточняет Подщеколдин.

«Все хотят новую машину, но идут за старой. Средняя цена авто на рынке с пробегом – те самые психологические 1,6 млн. Люди голосуют ногами и рублем. Если бы сейчас появился хороший автомобиль на автомате за эту цену, продалось бы все. А у нас даже отечественные модели к 2 млн приближаются», — констатирует глава РОАД.

Что касается «китайцев», то любая машина из КНР после прохождения границы прибавляет миллион или больше в цене, уточняет эксперт. Например, Jetta V3 у себя на родине в пересчете на рубли стоит 700-800 тысяч, а в РФ модель дешевле 2 млн рублей не найти. На цену влияют и высокие пошлины и сборы, и доставка. Европейцы и корейцы снижали цены за счет локализации, но китайцам это неинтересно, они собирают машины у себя в Китае, отмечает Подщеколдин.

Чтобы вернуться к прежним объемам производства по выпуску порядка 400 тысяч автомобилей в год, необходимо убедить иностранных партнеров в сотрудничестве, несмотря на санкции, а также нужны инвестиции и государственная поддержка, резюмировал Подщеколдин.

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Источник: spb.kp.ru