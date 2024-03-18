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Штраф за грязные номера в распутицу – это законно?
18 марта
Штраф за грязные номера в распутицу – это законно?
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Штраф за грязные номера в распутицу – это законно?

Глава ГИБДД пояснил порядок применения наказания за нечитаемые госномера

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Штрафуют ли за грязные номера зимой и в межсезонье, когда на дорогах снег и слякоть?

А. Веденяпин, Мурманская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, в части наличия и читаемости государственных регистрационных знаков закреплена в пункте 2.3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации.

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За управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время Госавтоинспекция ориентирована на выявление наиболее грубых правонарушений, влекущих создание реальной угрозы безопасности дорожного движения. В этой связи при очевидно естественном характере загрязнения регистрационных знаков водитель может быть освобожден от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.

Но тем, кто не выполняет обязанности по поддержанию знаков в чистоте умышленно, на снисхождение лучше не рассчитывать.

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За Рулем«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 2
18.03.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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