Штраф за грязные номера в распутицу – это законно?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Штрафуют ли за грязные номера зимой и в межсезонье, когда на дорогах снег и слякоть?
А. Веденяпин, Мурманская область
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Обязанность водителя перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, в части наличия и читаемости государственных регистрационных знаков закреплена в пункте 2.3.1 Правил дорожного движения Российской Федерации.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
За управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время Госавтоинспекция ориентирована на выявление наиболее грубых правонарушений, влекущих создание реальной угрозы безопасности дорожного движения. В этой связи при очевидно естественном характере загрязнения регистрационных знаков водитель может быть освобожден от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.
Но тем, кто не выполняет обязанности по поддержанию знаков в чистоте умышленно, на снисхождение лучше не рассчитывать.
- Ранее глава ГИБДД пояснил, в каких случаях инспектор ДПС может применить оружие
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль