Вопрос на засыпку: сколько мест было в самой дорогой маршрутке СССР?
В 60‑е годы в качестве маршрутных такси иногда использовали самые престижные на тот момент легковые автомобили. Например, в Москве запросто можно было запрыгнуть в ГАЗ‑12 (ЗИМ), чтобы добраться от Пушкинской площади до Таганки или, скажем, до издательства «Правда».
Позднее их полностью вытеснили микроавтобусы – более вместительные, но далеко не такие колоритные.
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