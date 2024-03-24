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Вопрос на засыпку: сколько мест было в самой дорогой маршрутке СССР?

«За рулем» рассказал о необычной модификации лимузина ГАЗ‑12

Седан для парткома: удивительная история ГАЗ‑12 ЗИМ

В 60‑е годы в качестве маршрутных такси иногда использовали самые престижные на тот момент легковые автомобили. Например, в Москве запросто можно было запрыгнуть в ГАЗ‑12 (ЗИМ), чтобы добраться от Пушкинской площади до Таганки или, скажем, до издательства «Правда».

Позднее их полностью вытеснили микроавтобусы – более вместительные, но далеко не такие колоритные.

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ГАЗ‑12А с упрощенной отделкой салона работал в такси. Проезд стоил дороже, чем в Победе, зато можно было ехать аж вшестером!
ГАЗ‑12А с упрощенной отделкой салона работал в такси. Проезд стоил дороже, чем в Победе, зато можно было ехать аж вшестером!

Загадка: какой автомобиль стал первым советским «десантником»?

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про троллейбус с прицепом?

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 11
24.03.2024
Фото:из архива «За рулем»
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