Вопрос на засыпку: сколько мест было в самой дорогой маршрутке СССР?

«За рулем» рассказал о необычной модификации лимузина ГАЗ‑12

В 60‑е годы в качестве маршрутных такси иногда использовали самые престижные на тот момент легковые автомобили. Например, в Москве запросто можно было запрыгнуть в ГАЗ‑12 (ЗИМ), чтобы добраться от Пушкинской площади до Таганки или, скажем, до издательства «Правда».

Позднее их полностью вытеснили микроавтобусы – более вместительные, но далеко не такие колоритные.

ГАЗ‑12А с упрощенной отделкой салона работал в такси. Проезд стоил дороже, чем в Победе, зато можно было ехать аж вшестером!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про троллейбус с прицепом?

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Как создавался большой представительский седан ГАЗ-12 ЗИМ, рассказано тут.