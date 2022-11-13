Да, это правда. Хотя до наших дней не дожил ни один троллейбусный поезд.

В июне 1966 года из Октябрьского троллейбусного депо Киева вышли три состава МТБ‑82Д. Позднее аналогичный транспорт появился в Минске и в Москве.

Но троллейбусный поезд — это вовсе не троллейбус с прицепом: его тяговый двигатель на двойную нагрузку не рассчитан.

Для увеличения вместимости инженеры соединили в единый состав два моторных троллейбуса, решив при этом массу проблем. Надо было синхронизировать работу электродвигателей, продумать работу тормозов, применить систему тяг и шарниров, соединенных с поворотно-сцепным механизмом.

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В Алма-Ате в подобные поезда объединяли троллейбусы ЗИУ‑682.

Позже ими заинтересовался Ленинград — 25‑метровые составы ходили даже по Невскому проспекту.

Всего в СССР было выпущено примерно 800 троллейбусных поездов, работавших в 30 городах страны. Не сохранилось, как водится, ни одного.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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