Какими преимуществами пользовались грузотакси в Москве с 1946 года?

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«За рулем» обнаружил интересные факты о грузовых такси в СССР

Вопрос на засыпку: сколько мест было в самой дорогой маршрутке СССР?

Вскоре после войны, в январе 1946 года, исполком Моссовета принял решение возобновить работу столичных грузовых такси. При этом особо отмечалась необходимость пошивки 250 комплектов форменного обмундирования для работников таксопарка. Их работа начиналась в 6 утра, а заканчивалась в час ночи.

Любопытно, что для удобства обслуживания населения московская милиция разрешала стоянку грузовых такси на всех площадях Москвы, а также их беспрепятственный проезд по улицам, обычно закрытым для грузового движения.

Согласно решению Моссовета от 11 января 1946 года, грузовые такси могли останавливаться на всех площадях Москвы и пользовались правом проезда по улицам, обычно закрытым для грузового движения.
Согласно решению Моссовета от 11 января 1946 года, грузовые такси могли останавливаться на всех площадях Москвы и пользовались правом проезда по улицам, обычно закрытым для грузового движения.
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива автора
Количество просмотров 2
27.03.2024
Фото:из архива автора
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