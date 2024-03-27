Какими преимуществами пользовались грузотакси в Москве с 1946 года?
Вскоре после войны, в январе 1946 года, исполком Моссовета принял решение возобновить работу столичных грузовых такси. При этом особо отмечалась необходимость пошивки 250 комплектов форменного обмундирования для работников таксопарка. Их работа начиналась в 6 утра, а заканчивалась в час ночи.
Любопытно, что для удобства обслуживания населения московская милиция разрешала стоянку грузовых такси на всех площадях Москвы, а также их беспрепятственный проезд по улицам, обычно закрытым для грузового движения.
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