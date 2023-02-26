Брутальный советский автобус: на чем сэкономили его создатели?
В неприхотливом капотном автобусе КАвЗ‑685, первые опытные экземпляры которого появились в конце 60‑х годов, многие технические решения были на удивление простыми, но надежными.
Цельнометаллический кузов имел только одну основную пассажирскую дверь – переднюю правую. Задняя служила лишь аварийным выходом.
При этом ручек у основной двери не было: водитель, слегка наклоняясь, открывал и закрывал ее специальным рычажным механизмом.
От случайного открытия двери на ходу спасал стопор, висевший на цепочке.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вам известно, на сколько километров протянулся троллейбусный маршрут вдоль южного берега Крыма?
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