Вопрос на засыпку: что делать, если пробиты все колеса?

«За рулем» изучил инструкцию для водителей, изданную в 1922 году

Любопытный документ образца 1922 года подробно описывал нюансы поведения тех, кого позже стали называть водителями.

Например, при израсходовании всех запасных камер рекомендовалось набивать покрышку тряпками, травой или соломой и двигаться самым тихим ходом.

На длинных уклонах предлагалось применять торможение двигателем – к сожалению, даже спустя 100 лет не все понимают, о чем идет речь! А еще во время управления автомобилем водителю запрещалось… разговаривать!

«Инструкция шофферам», 1922 г.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какое назначение было у советской машины МПР‑10?

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