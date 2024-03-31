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Выиграй Omoda S5
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Вопрос на засыпку: что делать, если пробиты все колеса?

«За рулем» изучил инструкцию для водителей, изданную в 1922 году

Пассажирский ЗИЛ: а вы на таком ездили?

Любопытный документ образца 1922 года подробно описывал нюансы поведения тех, кого позже стали называть водителями.

Например, при израсходовании всех запасных камер рекомендовалось набивать покрышку тряпками, травой или соломой и двигаться самым тихим ходом.

На длинных уклонах предлагалось применять торможение двигателем – к сожалению, даже спустя 100 лет не все понимают, о чем идет речь! А еще во время управления автомобилем водителю запрещалось… разговаривать!

«Инструкция шофферам», 1922 г.
«Инструкция шофферам», 1922 г.
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Рижский мотор-музей после реконструкции: они – живые!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какое назначение было у советской машины МПР‑10?

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива автора
Количество просмотров 3
31.03.2024
Фото:из архива автора
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