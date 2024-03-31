Вопрос на засыпку: что делать, если пробиты все колеса?
Любопытный документ образца 1922 года подробно описывал нюансы поведения тех, кого позже стали называть водителями.
Например, при израсходовании всех запасных камер рекомендовалось набивать покрышку тряпками, травой или соломой и двигаться самым тихим ходом.
На длинных уклонах предлагалось применять торможение двигателем – к сожалению, даже спустя 100 лет не все понимают, о чем идет речь! А еще во время управления автомобилем водителю запрещалось… разговаривать!
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