176 500 км с бюджетной иномаркой: что сломалось и как починили
Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6
- Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета – 176 500 км
C наступлением холодов появился сильный гул из моторного отсека Кобальта. Послушал все узлы и агрегаты стетоскопом – виновником оказался генератор. Снял его сам и отвез в специализированную мастерскую.
Ремонт, включая замену переднего и заднего подшипников ротора, а также игольчатого подшипника обгонной муфты, обошелся в 6500 рублей.
Сняв уплотнения старых подшипников, выяснил, что шарики и рабочие поверхности на обоймах в хорошем состоянии, а гул был из-за высыхания смазки. В принципе, для пробега в 172 тысячи км не удивительно.
- Сколько прослужат детали подвески Кобальта, рассказано тут
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.