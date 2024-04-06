176 500 км с бюджетной иномаркой: что сломалось и как починили

Эксперт «За рулем» рассказал о неисправностях Chevrolet Cobalt 2013 года

Chevrolet Cobalt, 1.6 (106 л. с.), А6

Изготовитель – АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2013 года

Пробег на момент отчета – 176 500 км

C наступлением холодов появился сильный гул из моторного отсека Кобальта. Послушал все узлы и агрегаты стетоскопом – виновником оказался генератор. Снял его сам и отвез в специализированную мастерскую.

Ремонт, включая замену переднего и заднего подшипников ротора, а также игольчатого подшипника обгонной муфты, обошелся в 6500 рублей.

Сняв уплотнения старых подшипников, выяснил, что шарики и рабочие поверхности на обоймах в хорошем состоянии, а гул был из-за высыхания смазки. В принципе, для пробега в 172 тысячи км не удивительно.

Шарики и рабочие поверхности подшипников в хорошем состоянии, но смазка за 10 лет высохла

Сколько прослужат детали подвески Кобальта, рассказано тут