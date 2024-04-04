Вопрос на засыпку: почему пожарные машины СССР были такими громкими

«За рулем» рассказал о принципе действия газоструйной сирены для спецтехники

Многие пожарные автомобили, сделанные на базе грузовиков ГАЗ‑53, ЗИЛ‑130, ЗИЛ‑131, Урал‑375 и других, обладали звучным «голосом», создаваемым газоструйной сиреной.

Отработавшие газы по команде водителя направлялись управляемой заслонкой вместо глушителя на резонатор, состоящий из нескольких камер различного размера. Сила и тональность звука зависели от частоты вращения двигателя машины.

Впоследствии от подобных устройств отказались в пользу более современных конструкций.

Пожарный ГАЗ-53

О том, что выхлопные газы любого автомобиля можно использовать для тушения пожара, журнал «За рулем» писал в 1986 году.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали про ижевский хэтч со сдвижными дверями?

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