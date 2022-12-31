Забытый проект СССР: хэтч со сдвижными дверями

В Союзе тоже делали концептуальные авто, которые отличались новаторскими решениями. Как этот ИЖ-ВНИИТЭ.

Появившийся в конце 60‑х перспективный ИЖ-ВНИИТЭ красавцем явно не был, однако отличался рядом новаторских решений.

Кузов — с непривычным тогда названием хэтчбек. Обе боковые двери при открывании сдвигаются назад: направляющие находились на крыше. Дверные проемы удивляли шириной, позволяя без особых затруднений проникать на задний ряд сидений. Задняя дверь открывалась наверх, а фонари уместились на боковых стойках: тогда это было в диковинку.

В серию машина не пошла: сразу было понятно, что ее путь лежит в музей.

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