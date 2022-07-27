Загадка: какой бонус получали первые покупатели Волги ГАЗ 24–10?

Подсказка: он был... низкооктановый!

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В конце 80‑х годов автомобили Волга продавали исключительно «самым заслуженным» — списки согласовывали и утверждали на министерском уровне. Цена автомобиля ГАЗ‑24–10 была заоблачной — 16 360 рублей. Вазовские машины были примерно вдвое дешевле.

Любопытно, что максимальная сумма, на которую был рассчитан чек Сбербанка, была четырехзначной и составляла 9999 рублей — для оплаты машины приходилось брать два чека.

Забавным бонусом для будущих обладателей такого автомобиля в назначенный день покупки была пометка в накладной с указанием… октанового числа бензина! Первые пять человек получали машины с дефорсированными 90‑сильными двигателями модели 4021, рассчитанными на бензин А‑76. Остальным доставались автомобили с «четыреста вторыми» 100‑сильными моторами под АИ‑93.

Надо полагать, что возможность ездить на более дешевом бензине была своего рода компенсацией за изрядную прожорливость машины.

Эксплуатационная норма расхода топлива заводом не устанавливалась. Вместо этого в инструкции указывался некий контрольный расход топлива: летом, после пробега в 5000 км, при нагрузке в 2 человека. Для мотора ЗМЗ-402, работающего на АИ-93, цифры были такие: при скорости 90 км/ч — 9,3 л/100 км, при 120 км/ч — 12,9 л/100 км. Для мотора ЗМЗ-4021, работающего на А-76, — соответственно 10,2 л/100 км и 13,9 л/100 км. Реальный же расход обычно составлял 13–15 литров на сотню.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой моделей?

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