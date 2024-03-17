Мощный проект СССР: довоенная... Победа

«За рулем» вспомнил историю ГАЗ‑11-80 с 78-сильным мотором

Замысел знаменитой Победы начал формироваться еще в 1940 году. Тогда машина под индексом ГАЗ‑11-80 была задумана с трехдверным кузовом, а под капотом у нее должен был стоять 6‑цилиндровый 78‑сильный двигатель.

Но, как известно, мощного мотора Победа дождалась только к 1956 году, когда для спецслужб стали выпускать мелкими сериями «догонялку» ГАЗ-М20Г, развивавшую скорость до 130 км/ч.

Предшественник Победы – ГАЗ‑11–80 1940 года. Эскиз В. Арямова (1946 г.)

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как Турист остался без мотора?

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