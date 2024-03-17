#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотный автомобиль Baidu
17 марта
В США растет страх перед беспилотниками
Большинство водителей боятся беспилотников,...
Система охлаждения ГАЗ-69 рассчитана на воду. Современные владельцы не готовы сливать-заливать ее зимой и применяют антифриз – противопоказаний к нему нет.
17 марта
Простая конструкция, бешеная проходимость: вечный внедорожник до 400 т.р.
«За рулем» рассказал об особенностях...
Страшный сон водителя: разгромить шоу-рум люксовых авто
17 марта
Страшный сон водителя: разгромить шоу-рум люксовых авто
Минивэн въехал в ДЦ роскошных автомобилей и...

Мощный проект СССР: довоенная... Победа

«За рулем» вспомнил историю ГАЗ‑11-80 с 78-сильным мотором

Вопрос на засыпку: где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Замысел знаменитой Победы начал формироваться еще в 1940 году. Тогда машина под индексом ГАЗ‑11-80 была задумана с трехдверным кузовом, а под капотом у нее должен был стоять 6‑цилиндровый 78‑сильный двигатель.

Но, как известно, мощного мотора Победа дождалась только к 1956 году, когда для спецслужб стали выпускать мелкими сериями «догонялку» ГАЗ-М20Г, развивавшую скорость до 130 км/ч.

Предшественник Победы – ГАЗ‑11–80 1940 года. Эскиз В. Арямова (1946 г.)
Предшественник Победы – ГАЗ‑11–80 1940 года. Эскиз В. Арямова (1946 г.)
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Пробники на 12 В – они точно нужны автомобилисту! Рассказываем, какой выбрать

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как Турист остался без мотора?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Все подробности на официальном сайте акции

ВЫИГРАЙ OMODA S5!

• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль


ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 10
17.03.2024
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0