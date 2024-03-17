Мощный проект СССР: довоенная... Победа
Замысел знаменитой Победы начал формироваться еще в 1940 году. Тогда машина под индексом ГАЗ‑11-80 была задумана с трехдверным кузовом, а под капотом у нее должен был стоять 6‑цилиндровый 78‑сильный двигатель.
Но, как известно, мощного мотора Победа дождалась только к 1956 году, когда для спецслужб стали выпускать мелкими сериями «догонялку» ГАЗ-М20Г, развивавшую скорость до 130 км/ч.
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