Забытый проект СССР: необычный движитель
Несколько полугусеничных прототипов НАТИ‑2 на базе грузовика Ford-АА с открытым 8‑местным кузовом были созданы в 1931–1932 годах.
Любопытные отличия машин – сдвоенные передние колеса, а также передача момента на резиновые гусеницы не зацеплением, а за счет трения. Давление на грунт при этом составляло всего 0,127 кг/см².
Двигатель – от Ford-А мощностью 40 л. с.
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