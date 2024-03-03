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Забытый проект СССР: необычный движитель

«За рулем» вспоминает удивительный советский вездеход

Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто?

Несколько полугусеничных прототипов НАТИ‑2 на базе грузовика Ford-АА с открытым 8‑местным кузовом были созданы в 1931–1932 годах.

Любопытные отличия машин – сдвоенные передние колеса, а также передача момента на резиновые гусеницы не зацеплением, а за счет трения. Давление на грунт при этом составляло всего 0,127 кг/см².

Двигатель – от Ford-А мощностью 40 л. с.

Прототип НАТИ‑2
Прототип НАТИ‑2
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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива автора
Количество просмотров 1
03.03.2024
Фото:из архива автора
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