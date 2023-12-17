Первый советский моторный каток: не хуже иностранных!

Эксперт «За рулем» выяснил, чем ровняли дороги СССР в 30-х годах

Первый советский моторный каток Рыбинец вышел из заводского цеха к празднику Первомая – 1 мая 1931 года. Любопытно, что каток даже прокатился по праздничным улицам в колонне демонстрантов.

До этого завод – нынешнее АО РАСКАТ (Рыбинские асфальтовые катки), ведущее отсчет своей деятельности от железнодорожных ремонтных мастерских XIX века – выпускал катки только на конной тяге.

Моторный каток Рыбинец 1031 года – подарок рабочих к Первомаю

Схема новинки – двухосная, трехвальцовая. Двигатель – керосиновый, от трактора ХТЗ, коробка – трехскоростная, масса – 10 тонн.

Специалисты говорили, что новый каток находится на уровне иностранных образцов.

В течение 1931 года было выпущено 40 таких машин.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

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Первый советский автодом появился в 1958 году.