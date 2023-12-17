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Первый советский моторный каток: не хуже иностранных!

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Как вырастить… руль: идея из прошлого

Первый советский моторный каток Рыбинец вышел из заводского цеха к празднику Первомая – 1 мая 1931 года. Любопытно, что каток даже прокатился по праздничным улицам в колонне демонстрантов.

До этого завод – нынешнее АО РАСКАТ (Рыбинские асфальтовые катки), ведущее отсчет своей деятельности от железнодорожных ремонтных мастерских XIX века – выпускал катки только на конной тяге.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Моторный каток Рыбинец 1031 года – подарок рабочих к Первомаю
Моторный каток Рыбинец 1031 года – подарок рабочих к Первомаю

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Схема новинки – двухосная, трехвальцовая. Двигатель – керосиновый, от трактора ХТЗ, коробка – трехскоростная, масса – 10 тонн.

Специалисты говорили, что новый каток находится на уровне иностранных образцов.

В течение 1931 года было выпущено 40 таких машин.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что у ГАЗ-69 было кое-что общее с самыми современными авто?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:oao-raskat.ru
Количество просмотров 11
17.12.2023
Фото:oao-raskat.ru
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