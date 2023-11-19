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Как вырастить… руль: идея из прошлого

«За рулем» вспоминает, как работало импортозамещение в 1929 году

Трактор «На испуг» – пример военного тюнинга

Почти век назад журнал «За рулем» (№ 1, 1929) рассказал о том, как на заводе «Красный Путиловец», выпускавшем тракторы, решили проблему с качеством рулевых колес.

В ту пору их делали из эбонита. В активе были технологичность и малая масса, а в пассиве – хрупкость и дороговизна. На тракторах, часто работающих на жаре, такие рули быстро выкрашивались и трескались.

Проблему удалось решить, применив деревянное колесо из красного бука, выпускавшееся трестом Севкавпромлес. Такие баранки не боялись ни ударов, ни нагрева, а по цене были аж в восемь раз дешевле эбонитовых!

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие спорткары делали в СССР в 1952 году?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Лада, о которой мало кто помнит: не фейк!

Фото: из архива «За рулем»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемКолодочкин Михаил
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