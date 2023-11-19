Как вырастить… руль: идея из прошлого

«За рулем» вспоминает, как работало импортозамещение в 1929 году

Почти век назад журнал «За рулем» (№ 1, 1929) рассказал о том, как на заводе «Красный Путиловец», выпускавшем тракторы, решили проблему с качеством рулевых колес.

В ту пору их делали из эбонита. В активе были технологичность и малая масса, а в пассиве – хрупкость и дороговизна. На тракторах, часто работающих на жаре, такие рули быстро выкрашивались и трескались.

Проблему удалось решить, применив деревянное колесо из красного бука, выпускавшееся трестом Севкавпромлес. Такие баранки не боялись ни ударов, ни нагрева, а по цене были аж в восемь раз дешевле эбонитовых!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие спорткары делали в СССР в 1952 году?

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Лада, о которой мало кто помнит: не фейк!

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Фото: из архива «За рулем»