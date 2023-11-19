Как вырастить… руль: идея из прошлого
Почти век назад журнал «За рулем» (№ 1, 1929) рассказал о том, как на заводе «Красный Путиловец», выпускавшем тракторы, решили проблему с качеством рулевых колес.
В ту пору их делали из эбонита. В активе были технологичность и малая масса, а в пассиве – хрупкость и дороговизна. На тракторах, часто работающих на жаре, такие рули быстро выкрашивались и трескались.
Проблему удалось решить, применив деревянное колесо из красного бука, выпускавшееся трестом Севкавпромлес. Такие баранки не боялись ни ударов, ни нагрева, а по цене были аж в восемь раз дешевле эбонитовых!
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие спорткары делали в СССР в 1952 году?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Лада, о которой мало кто помнит: не фейк!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: из архива «За рулем»
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен