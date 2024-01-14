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Как Турист остался без мотора – грустная история из советского прошлого

«За рулем» вспоминает биографию ­титулованного автобуса ПАЗ-Турист

Первому варианту этого автобуса, ПАЗ-665Т, в 1969 году французы присудили приз «Золотая Ника», Большой кубок XIX Международного конкурса и приз отличия «За технические усовершенствования».

Но и павловский ­ПАЗ-Турист‑8,5 м тоже был хорош. Прекрасная обзорность для 24 пассажиров, подголовники в белых чехлах, индивидуальные подсветка и принудительная вентиляция – а еще бар, умывальник, гардероб, розетка для электробритвы…

ПАЗ-Турист‑8,5 м
ПАЗ-Турист‑8,5 м
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Грузовик с мотором от лимузина: удивительная история ЗИЛ-130

Автобус дважды модернизировали – в 1971 и 1973 году, о нем в 1974 году писал наш журнал. Но – увы: судьба машины не сложилась из-за банального дефицита. На автобусе были установлены двигатель ЗИЛ‑130 мощностью 150 л. с. и пятиступенчатая зиловская коробка, однако ЗИЛ в итоге не дал ни моторов, ни коробок…

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию уникальный советский автобус?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 5
14.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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