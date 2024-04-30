«Убийца» Geely Tugella и Haval F7x? Внимательно рассмотрели новый купе-кроссовер

«За рулем» испытал в деле свежий купе-кроссовер DFSK ix5

В названии DFSK зашифрованы Dongfeng и Sokon, один из суббрендов китайского концерна. Модель DFSK ix5 на российском рынке составит компанию хорошо известным у нас купе-кроссоверам Geely Tugella и Haval F7x.Предлагаем читателям «За рулем» пристально взглянуть на эту машину прямо сейчас.

Габаритная длина кузова составляет 4685 мм при колесной базе 2790 мм. Объем багажника – солидные 550 л. Снаряженная масса – 1570 кг. Рядная «четверка» 1.5 развивает 137 л.с. и работает в паре с вариатором, передающим момент на переднюю ось. Разгон до 100 км/ч – 9,8 с. Гарантия – 3 года или 100 тысяч км. Цена – от 3 млн рублей.

DFSK ix5

«Сборка добротная, зазоры не гуляют, окраска ровная. Из пяти вариантов расцветки самый эффектный – красный. Заурядный белый или черный колер делают экстерьер совсем пресным. В отличие от упомянутых соперников есть стеклоочиститель на пятой двери – на аэродинамику надейся, но от дворника не отказывайся», – рассказал эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.

Салон интересен развернутой в сторону водителя центральной зоной. Воздуховоды в передних дверях не дают запотевать стеклам. В целом, интерьер консервативен: нет засилья мониторов, панель приборов – аналоговая. Селектор управления трансмиссией – приятный Г-образный. Отделка неплоха, но оснащение могло бы быть побогаче.

Интерьер DFSK ix5

Да и передние сиденья – узкие, на них может быть тесновато. Сзади же, напротив, очень просторно, а при необходимости спинки можно сложить в ровный пол. Но обогревов сзади нет. Равно как нет в DFSK ix5 и обогревов ветрового стекла и руля. Последний обещают добавить летом...

DFSK ix5 DFSK ix5

Составит ли этот новичок конкуренцию Geely Tugella и Haval F7x? Мы выяснили это, погоняв DFSK ix5 по Крайнему Северу в окрестностях Салехарда… А в компанию взяли «старшего брата» – еще одну новинку, кроссовер DFSK ix7!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Дуплетом», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.