Этот силач вытянул Великую Отечественную войну

«За рулем» рассказал о редком тягаче Сталинец, найденном в Карельском озере

Восемьдесят лет скрывала вода уникальную военную машину времен Великой Отечественной войны. И вот, благодаря энтузиастам, она извлечена из Карельского озера. Несмотря на редкую для такого возраста сохранность, на восстановление находки в мастерской Евгения Шаманского ушло два года.

Трактор военной специальности «артиллерийский тягач». Сталинцы С-65 с дизельными двигателями вынесли все тяготы войны и доставили наши гаубицы до Берлина.

Итог реставрации – редчайший теперь артиллерийский тягач Сталинец С-65. Полностью комплектный, с родным двигателем, гусеницами и, главное, на ходу! Он стал одним из двух ныне существующих в нашей стране экземпляров.

Благодаря широким гусеницам и низкому удельному давлению на грунт артиллерийский тягач Сталинец С-65 обладал отменной проходимостью.

Везем «кувалду Сталина»

В Красной армии тягачи С-65 использовали, в основном, для буксировки корпусной и дивизионной артиллерии средних и крупных калибров: 122 мм гаубиц А-19 и М-30, 152 мм гаубиц М-10 и МЛ-20, тяжелых 203-миллиметровых гаубиц Б-4.

В задней части тягача – сцепное устройство для буксировки артиллерийских систем.

Скажем, легендарная Б-4, получившая прозвище «кувалда Сталина» еще в финскую кампанию, в походном положении весила больше 18 тонн. Вытащить такую махину по бездорожью на позицию было под силу только мощным гусеничным тягачам, в том числе и С-65.

В передней части тягача Сталинец С-65 тоже есть буксирный крюк.

Исходно Сталинец, как сейчас принято говорить, – продукция двойного назначения. Его использовали и для нужд народного хозяйства (поэтому мы и публикуем эту статью 1 мая – в День весны и труда), и в военных целях.

Чисто армейская модификация машины имела ряд своих особенностей. Например, закрытую кабину. И к началу 1941 года в войсках было больше десяти с половиной тысяч таких тягачей. С началом войны были мобилизованы и гражданские машины – сельскохозяйственные тракторы с открытой кабиной.

Работа мастерской Евгения Шаманского – эталон реставрации. У Сталинца С-65 полностью заводская комплектация, включая светотехнику, оснащение и даже табличку изготовителя.

Сталинец С-65 – огромный даже по нынешним меркам тягач полной массой больше 10 тонн. Максимальная скорость – 7 км/ч, крейсерская – 5 км/ч. Габаритные размеры: длина – 4090 мм, ширина – 2400 мм, высота – 2800 мм. Дорожный просвет – 405 мм.

Кабина – двухместная, емкость топливного бака – 300 литров. В ходовой части – по пять опорных и два поддерживающих катка с каждой стороны. Гусеницы – шириной 500 мм с возможностью крепить вставки для движения по асфальту. Коробка передач – механическая трехступенчатая, плюс передача заднего хода. Двигатель? Именно с этого мотора началась дизелизация всего тракторного парка СССР.

Незамысловатая кабина армейского тягача. Все рычаги и педали оригинальные. На панели только два прибора: масляный и топливный манометры.

И аплодировал Париж

Первый советский тракторный дизель М-17 представлял собой 4-цилиндровый 4-тактный форкамерный двигатель рабочим объемом почти 15 литров и мощностью 65 л.с. при 850 об/мин. При проектировании группа наших инженеров ориентировалась на конструкцию дизелей фирмы «Катерпиллер», но в целом это самостоятельная разработка. Осваивать производство тоже пришлось без помощи зарубежных партнеров.

Дизельный мотор М-17 мощностью 65 л.с. Передний план: на блок-картере закреплен карбюратор бензинового пускового двигателя. Пускач имел общую систему охлаждения с дизелем, и с его помощью двигатель на тяжелом топливе можно было запустить даже в 30-градусный мороз.

Промышленность СССР в сжатые сроки смогла освоить выпуск высокоточных плунжерных пар для топливных насосов высокого давления дизельных двигателей. В результате Сталинцев С-65 с дизель-моторами М-17 стали выпускать серийно на Челябинском тракторном заводе. Всего с 1937 по 1941 годы ЧТЗ собрал больше 37 тысяч тракторов и артиллерийских тягачей. И не только для СССР, но и на экспорт.

Международное признание пришло к машине в 1937-м на выставке «Искусство и техника современной жизни» в Париже. Там советское изделие получило Гран-при.

И трактор, и артиллерийский тягач на его базе до сих пор поражают монументальным и очень цельным дизайном. Но главное все же не облик.

Даже по современным меркам С-65 – достаточно большой трактор.

Рядовые труженики войны Сталинцы С-65 эвакуировали с передовой подбитые танки, таскали по российскому бездорожью ленд-лизовскую технику и, конечно, довезли нашу артиллерию до самого Берлина, где и встретили День Победы.

Увидеть артиллерийский тягач Сталинец С-65 можно в музее «Моторы войны» в Москве. А работу сельскохозяйственной машины С-65 показывают в художественном фильме «Трактористы», где Сталинец исполняет одну из главных ролей.

Сталинец С-65. Производитель ЧТЗ. Год выпуска 1940. Затоплен в 1942 году. Восстановлен в 2024-м.

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