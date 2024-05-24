Гран-при «За рулем» 2024 – мы подвели итоги
Мы уже представили победителей Гран-при «За рулем» по итогам голосования наших читателей. Но остался еще один важный штрих. По традиции, ежегодно мы вручаем также и редакционные призы, отмечая ключевые события нашего рынка и значимые достижения его участников.
Самый популярный автомобиль
Это было предсказуемо, но в рейтинге продаж Лада Гранта вновь стала лучшей с огромным отрывом – за минувший год россияне купили почти 196 тысяч Грант. Конечно, хочется, чтобы и у нее были конкуренты. Ведь у китайских компаний подходящие модели есть, но мы их пока не увидели.
Самая востребованная иномарка
Отмечаем компанию Chery, которая по числу проданных в прошлом году автомобилей уступила только Ладе. Успех связан и с развитием дилерской сети: у Chery около 200 официальных салонов по всей стране – больше, чем у любой другой китайской компании.
Лидер импортозамещения
Среди продукции Итэлмы – различные электронные системы, в том числе столь важные блоки АБС. Благодаря их выпуску более четко стали работать конвейеры российских автозаводов. Новая производственная линия сможет выпускать до 1,2 млн блоков в год, то есть, готова обеспечить не только внутренние запросы.
За лучший дизайн
Модели Jaecoo удачно совмещают в своем облике современные черты типа спрятанных дверных ручек с брутальностью и основательностью, намекающими на приспособленность к непростым российским условиям. Такой дизайн нам нравится!
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Мероприятия Гран-при «За рулем» на этом не закончены. Впереди еще самая зажигательная церемония – вручение призовых автомобилей читателям. Следите за нашими публикациями!
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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
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