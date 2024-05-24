Гран-при «За рулем» 2024 – мы подвели итоги

«За рулем» назвал лучшие автомобили 2023-2024 года в 4 номинациях

Мы уже представили победителей Гран-при «За рулем» по итогам голосования наших читателей. Но остался еще один важный штрих. По традиции, ежегодно мы вручаем также и редакционные призы, отмечая ключевые события нашего рынка и значимые достижения его участников.

Самый популярный автомобиль

Гранту покупали почти в четыре раза чаще, чем ближайшего соперника – Haval Jolion. Каждый пятый официально проданный новый автомобиль в прошлом году – Гранта.

Это было предсказуемо, но в рейтинге продаж Лада Гранта вновь стала лучшей с огромным отрывом – за минувший год россияне купили почти 196 тысяч Грант. Конечно, хочется, чтобы и у нее были конкуренты. Ведь у китайских компаний подходящие модели есть, но мы их пока не увидели.

Самая востребованная иномарка

Решающий вклад в успех марки Chery внесли кроссоверы. Новинка Tiggo 7 Pro Max разошлась тиражом свыше 41 тысячи – прекрасный результат. Еще 33 тысячи покупателей выбрали Tiggo 4 Pro.

Отмечаем компанию Chery, которая по числу проданных в прошлом году автомобилей уступила только Ладе. Успех связан и с развитием дилерской сети: у Chery около 200 официальных салонов по всей стране – больше, чем у любой другой китайской компании.

Лидер импортозамещения

В кратчайшие сроки НПП Итэлма перестроила производство под выпуск остродефицитных электронных компонентов для российских автомобилей.

Среди продукции Итэлмы – различные электронные системы, в том числе столь важные блоки АБС. Благодаря их выпуску более четко стали работать конвейеры российских автозаводов. Новая производственная линия сможет выпускать до 1,2 млн блоков в год, то есть, готова обеспечить не только внутренние запросы.

За лучший дизайн

Некрасивых и неказистых новинок на нашем рынке, наверное, не найти. Но из всего многообразия нам особенно приглянулись кроссоверы Jaecoo. В частности, этот J7.

Модели Jaecoo удачно совмещают в своем облике современные черты типа спрятанных дверных ручек с брутальностью и основательностью, намекающими на приспособленность к непростым российским условиям. Такой дизайн нам нравится!

***

Мероприятия Гран-при «За рулем» на этом не закончены. Впереди еще самая зажигательная церемония – вручение призовых автомобилей читателям. Следите за нашими публикациями!

Мы уже подарили больше 50 автомобилей – следующий ваш!