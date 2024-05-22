За что Икарусы ценили и водители, и пассажиры – 3 секрета

«За рулем» раскрыл секрет Икаруса – такого не было даже в самолетах

Речь пойдет о любопытнейших технических решениях. Одно из них было применено в салоне междугородней модели автобуса, но об этом мало кто знал.

В сравнении с современными автобусами Икарус выглядел очень достойно. В наши дни его достаточно было бы дополнить только USB-портами для зарядки смартфонов и кондиционерами. Все остальное было на высоте: отличная вибро- и шумоизоляция, плавность хода, прекрасный обзор из окон и комфортные пассажирские кресла.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников на примере идеально сохранившегося Ikarus 250 рассказал о трех особенностях междугороднего автобуса, который выпускался с 1968 по 1996 годы.

Автобус Ikarus 250

1. У разных версий автобусов – разные способы переключения передач

У Икарусов междугородних и городских версий переключение передач осуществлялось зеркально: в первой версии – на себя, а у второй – от себя. Все дело в разном расположении коробок передач. По отношению к водительскому месту у городского автобуса КПП располагалась за двигателем, а у междугороднего перед двигателем.

2. При разгоне автобуса не нужно было переключать все передачи

Водителям Икарусов во время набора скорости не было необходимости «перебирать» все передачи. Достаточно было включать только вторую, четвертую и шестую скорости. Такие манипуляции с передачами были возможны на автобусах, оснащенных 10-литровым дизельным двигателем с большим крутящим моментом.

3. Выдвижные пассажирские кресла

Для удобства пассажиров во время поездок кресла можно было слегка выдвинуть в центр салона автобуса, чтобы не тереться плечами с соседом. Это показано в видеообзоре (публикуем его ниже).

Помимо сдвигаемых в проход кресел, в Икарусе были и персональные плафоны с дефлекторами вентиляции, как в самолетах.

Удивительно, но пассажиры не пользовались таким удобством только лишь по незнанию. К слову, такого инженерного решения не было даже в самолетах.

Уменьшенная версия полноприводной Победы – да, была и такая.