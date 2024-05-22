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За что Икарусы ценили и водители, и пассажиры – 3 секрета

«За рулем» раскрыл секрет Икаруса – такого не было даже в самолетах

Речь пойдет о любопытнейших технических решениях. Одно из них было применено в салоне междугородней модели автобуса, но об этом мало кто знал.

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В сравнении с современными автобусами Икарус выглядел очень достойно. В наши дни его достаточно было бы дополнить только USB-портами для зарядки смартфонов и кондиционерами. Все остальное было на высоте: отличная вибро- и шумоизоляция, плавность хода, прекрасный обзор из окон и комфортные пассажирские кресла.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Сергей Канунников на примере идеально сохранившегося Ikarus 250 рассказал о трех особенностях междугороднего автобуса, который выпускался с 1968 по 1996 годы.

Автобус Ikarus 250
Автобус Ikarus 250

1. У разных версий автобусов – разные способы переключения передач

У Икарусов междугородних и городских версий переключение передач осуществлялось зеркально: в первой версии – на себя, а у второй – от себя. Все дело в разном расположении коробок передач. По отношению к водительскому месту у городского автобуса КПП располагалась за двигателем, а у междугороднего перед двигателем.

2. При разгоне автобуса не нужно было переключать все передачи

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Водителям Икарусов во время набора скорости не было необходимости «перебирать» все передачи. Достаточно было включать только вторую, четвертую и шестую скорости. Такие манипуляции с передачами были возможны на автобусах, оснащенных 10-литровым дизельным двигателем с большим крутящим моментом.

3. Выдвижные пассажирские кресла

Для удобства пассажиров во время поездок кресла можно было слегка выдвинуть в центр салона автобуса, чтобы не тереться плечами с соседом. Это показано в видеообзоре (публикуем его ниже).

Помимо сдвигаемых в проход кресел, в Икарусе были и персональные плафоны с дефлекторами вентиляции, как в самолетах.
Помимо сдвигаемых в проход кресел, в Икарусе были и персональные плафоны с дефлекторами вентиляции, как в самолетах.

Удивительно, но пассажиры не пользовались таким удобством только лишь по незнанию. К слову, такого инженерного решения не было даже в самолетах.

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За РулемКацубо Игорь
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 5
22.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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