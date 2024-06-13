Живучие агрегаты, клиренс 200 мм – серьезный рамник от 800 тысяч рублей
Рамный внедорожник с неразрезным задним мостом и подключаемым полным приводом (part time). В версиях с механической коробкой есть понижающий ряд.
Исходником был первоначальный Great Wall Hover: шасси Isuzu Axiom с лицензионными моторами Mitsubishi. Затем из него сделали целую линейку моделей с другими кузовами, в том числе самую массовую H5. С 2011 года кузов варили в Липецке, а полную сборку производили в Подмосковье.
Достоинства
- Интересные цены.
- Неплох вне дорог.
- Клиренс 200 мм, огромный багажник.
- Высокая ремонтопригодность.
Недостатки
- Быстро ржавеет.
- Много мелких поломок.
- Проблемы с запчастями.
Моторы
Атмосферник 4G69S4N 2.4 (127 или 136 л. с.) сочетается только с механикой. Являет собой модернизированный Mitsubishi 4G69 с чугунным блоком – в частности, у него уже есть гидрокомпенсаторы. Ходит свыше 300 тысяч км, теоретически приемлет АИ‑92, но нередко реагирует на него детонацией и ускоренным износом поршневой группы.
Регулярно текут сальники и водяная помпа, глючат датчики распредвала и лямбда-зонды. Есть склонность к перегреву. А в целом живучий мотор, если следить за приводными ремнями (второй заведует верхним балансирным валом) – ресурс их нестабилен.
Дизель GW4D20 2.0 (150, 143 л. с.) сочетается с механикой или автоматом. Собственная разработка Great Wall, хотя топливная аппаратура Delphi или Bosch, а турбокомпрессор – BorgWarner.
Хроническая болезнь – воздушные пробки в системе охлаждения, что приводит к перегреву и вышибанию прокладки ГБЦ. Для лечения сверлят «вентиляционное» отверстие в блоке. Остальные заморочки типовые для дизелей, включая высокие требования к качеству масла и топлива (интервал обслуживания дизеля – 7500 км). Форсунки и ТНВД могут созреть для ремонта или замены после 100 тысяч км.
Коробки передач
Стойкость МКП зависит от конструкции установленной защиты силового агрегата – при недостатке охлаждения подшипники валов могут завыть после 50–70 тысяч км. Но перегревы случаются чаще при внедорожных упражнениях, а обычно коробка выдерживает 150 тысяч км. Если пару раз поменять масло, то и 200 тысяч. Сцепление часто сдается после 80–100 тысяч км.
Пятиступенчатый гидроавтомат 5R35 – продукт корейского отделения Hyundai, выпускающего трансмиссии для китайского рынка. В родстве с очень надежной и долговечной японской Jatco JR507E и коробкой Kia Sorento. Явных слабостей у 5R35 не выявлено. Равно как и дизель, ее у нас сложно чинить из-за нехватки запчастей. Так что «дизель с автоматом» – не очень рациональный выбор при пробегах после 150 тысяч км, а таких предложений немало.
Трансмиссия по железу никаких необычных проблем не доставляет, подводит лишь электронная часть.
Эксплуатационные болячки
- Слабые места подвески – шаровые опоры и опорные подшипники. В рулевой системе – насос гидроусилителя руля, угловой редуктор и карданный шарнир.
- В тормозной системе стремительно изнашиваются колодки, обычный интервал замены – 15–30 тысяч км. Без обновляемой смазки насмерть закисают суппорты.
- Список типичных поломок длинный. Отказы стеклоочистителей (шлицы поводков и втулки трапеции), блока управления стеклоподъемниками, замка крышки бензобака, датчиков давления в шинах. Обрываются тросики дверных ручек, рассыпаются патрубки кондиционера, перестает выключаться (!) обогрев сидений.
- После 50 тысяч км салон заселяют неизлечимые скрипы.
Euro NCAP: тест не проводился.
Самое массовое предложение: H5 2.4 МКП
Оптимальный выбор: H5 2.4 МКП
За те же деньги: УАЗ Патриот, Renault Duster, SsangYong Action
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Отзывы о Great Wall H5 (1)
Очень надежный, комфортный, мягкий рамник с полным приводом. Запчасти очень дешевые (передний привод в сборе в прошлом году стоил 3500 рублей).
Как у всех дизелей, на холостом ходу не греет печка. Сильно бликует экран при передаче данных с видеокамеры при включении задней передачи.
Автор статьи пишет, что нет Ховеров, которые проехали хотя бы 250 тыс км. Я покупал свой Ховер в 2020 году. Пока искал, увидел объявление о продаже Ховера Н5, дизель, АТ, пробег которого составлял 290000 км. Это, кстати, и подвигло меня купить именно дизель. Использую его только в выходные, при выезде на рыбалку (в грязь, бездорожье). Ни разу меня не подвел, неоднократно другим помогал выехать из беды. За полтора года владения проехал на нем около 20000 км. Масло в двигателе меняю раз в 7500 км.