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Живучие агрегаты, клиренс 200 мм – серьезный рамник от 800 тысяч рублей

Эксперт «За рулем» выявил проблемы внедорожника Great Wall Hover H5

Рамный внедорожник с неразрезным задним мостом и подключаемым полным приводом (part time). В версиях с механической коробкой есть понижающий ряд.

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Исходником был первоначальный Great Wall Hover: шасси Isuzu Axiom с лицензионными моторами Mitsubishi. Затем из него сделали целую линейку моделей с другими кузовами, в том числе самую массовую H5. С 2011 года кузов варили в Липецке, а полную сборку производили в Подмосковье.

Great Wall Hover H5
Great Wall Hover H5

Достоинства

  • Интересные цены.
  • Неплох вне дорог.
  • Клиренс 200 мм, огромный багажник.
  • Высокая ремонтопригодность.
Багажник никого не разочарует – официально заявлен объем 810 литров. Запаска крепится под днищем. Всё время будет грязная, зато при смене колеса не надо выгружать поклажу.
Багажник никого не разочарует – официально заявлен объем 810 литров. Запаска крепится под днищем. Всё время будет грязная, зато при смене колеса не надо выгружать поклажу.

5 кроссоверов 4х4 дешевле миллиона – простые по конструкции и нетребовательные в эксплуатации

Недостатки

  • Быстро ржавеет.
  • Много мелких поломок.
  • Проблемы с запчастями.

Моторы

Атмосферник 4G69S4N 2.4 (127 или 136 л. с.) сочетается только с механикой. Являет собой модернизированный Mitsubishi 4G69 с чугунным блоком – в частности, у него уже есть гидрокомпенсаторы. Ходит свыше 300 тысяч км, теоретически приемлет АИ‑92, но нередко реагирует на него детонацией и ускоренным износом поршневой группы.

Регулярно текут сальники и водяная помпа, глючат датчики распредвала и лямбда-зонды. Есть склонность к перегреву. А в целом живучий мотор, если следить за приводными ремнями (второй заведует верхним балансирным валом) – ресурс их нестабилен.

Недорогие и надежные дизельные кроссоверы: 8 вариантов на выбор

Дизель GW4D20 2.0 (150, 143 л. с.) сочетается с механикой или автоматом. Собственная разработка Great Wall, хотя топливная аппаратура Delphi или Bosch, а турбокомпрессор – BorgWarner.

Хроническая болезнь – воздушные пробки в системе охлаждения, что приводит к перегреву и вышибанию прокладки ГБЦ. Для лечения сверлят «вентиляционное» отверстие в блоке. Остальные заморочки типовые для дизелей, включая высокие требования к качеству масла и топлива (интервал обслуживания дизеля – 7500 км). Форсунки и ТНВД могут созреть для ремонта или замены после 100 тысяч км.

Коробки передач

Стойкость МКП зависит от конструкции установленной защиты силового агрегата – при недостатке охлаждения подшипники валов могут завыть после 50–70 тысяч км. Но перегревы случаются чаще при внедорожных упражнениях, а обычно коробка выдерживает 150 тысяч км. Если пару раз поменять масло, то и 200 тысяч. Сцепление часто сдается после 80–100 тысяч км.

Самые ходовые кроссоверы-пятилетки – 4 модели до 1,5 млн рублей

Пятиступенчатый гидроавтомат 5R35 – продукт корейского отделения Hyundai, выпускающего трансмиссии для китайского рынка. В родстве с очень надежной и долговечной японской Jatco JR507E и коробкой Kia Sorento. Явных слабостей у 5R35 не выявлено. Равно как и дизель, ее у нас сложно чинить из-за нехватки запчастей. Так что «дизель с автоматом» – не очень рациональный выбор при пробегах после 150 тысяч км, а таких предложений немало.

Трансмиссия по железу никаких необычных проблем не доставляет, подводит лишь электронная часть.

Эксплуатационные болячки

  • Слабые места подвески – шаровые опоры и опорные подшипники. В рулевой системе – насос гидроусилителя руля, угловой редуктор и карданный шарнир.
  • В тормозной системе стремительно изнашиваются колодки, обычный интервал замены – 15–30 тысяч км. Без обновляемой смазки насмерть закисают суппорты.
  • Список типичных поломок длинный. Отказы стеклоочистителей (шлицы поводков и втулки трапеции), блока управления стеклоподъемниками, замка крышки бензобака, датчиков давления в шинах. Обрываются тросики дверных ручек, рассыпаются патрубки кондиционера, перестает выключаться (!) обогрев сидений.
  • После 50 тысяч км салон заселяют неизлечимые скрипы.

Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение: H5 2.4 МКП

Оптимальный выбор: H5 2.4 МКП

За те же деньги: УАЗ Патриот, Renault Duster, SsangYong Action

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За РулемЗиновьев Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
13.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Great Wall H5 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Great Wall H5  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Очень надежный, комфортный, мягкий рамник с полным приводом. Запчасти очень дешевые (передний привод в сборе в прошлом году стоил 3500 рублей).

Недостатки:

Как у всех дизелей, на холостом ходу не греет печка. Сильно бликует экран при передаче данных с видеокамеры при включении задней передачи.

Комментарий:

Автор статьи пишет, что нет Ховеров, которые проехали хотя бы 250 тыс км. Я покупал свой Ховер в 2020 году. Пока искал, увидел объявление о продаже Ховера Н5, дизель, АТ, пробег которого составлял 290000 км. Это, кстати, и подвигло меня купить именно дизель. Использую его только в выходные, при выезде на рыбалку (в грязь, бездорожье). Ни разу меня не подвел, неоднократно другим помогал выехать из беды. За полтора года владения проехал на нем около 20000 км. Масло в двигателе меняю раз в 7500 км.

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