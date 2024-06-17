300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн
Explorer прошлого поколения у нас продавался отлично, но машина шестого поколения добраться до России не успела. А вот автомобили с пробегом в последние годы везут к нам активно.
Стоит ли заморачиваться с аукционами и дальней доставкой вместо того, чтобы купить нового «китайца» в салоне? Узнаем на примере четырехлетнего Эксплорера для рынка Южной Кореи – он оснащен 300‑сильным турбомотором и 10‑ступенчатым автоматом. Такой Ford Explorer Limited «под ключ» обойдется в 4 млн рублей.
Больше, чем кажется
Издалека и не разберешь, какой Explorer перед нами – пятого или шестого поколения. Очень похожи. Причем «шестой» кажется компактнее, хотя на деле это всё тот же пятиметровый «бегемот».
А вот интерьер со сменой поколений основательно похорошел. Он стал не только интереснее, но и богаче. И на вид, и на ощупь – чего так не хватало предыдущей машине.
Базовые ценности в виде отменной эргономики и большой вместимости бережно сохранены. Далеко не во всех пятиметровых кроссоверах можно сидеть на третьем ряду, но в Эксплорере вполне комфортно. Обитателям же второго ряда и вовсе кайф – плюс свой отопитель и бытовая 220‑вольтовая розетка.
Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении – дабы облегчить участь пассажиров галерки или увеличить и без того огромный багажник в пятиместном варианте. А вот в трехрядном исполнении багажник кажется меньше, чем был раньше. Но это связано лишь с тем, что у предшественника не было фальшпола. Как только я заглянул в «подвал» новой машины, всё встало на свои места – тьма места.
Удивительно видеть классические приборы со стрелками. Если хочется виртуальную «приборку», надо заказывать версию Platinum. Там и панель будет «рисованная», и экран медиасистемы вдвое больше, причем расположен он вертикально, словно небоскреб.
Еще один американизм – кодовый замок на рамке водительской двери. Ничего удивительного, ведь автомобили для рынка Южной Кореи собираются именно в США.
Резвый гигант
Несмотря на размеры и большую массу, Explorer очень легко ввинчивается даже в крутой вираж. А уж на длинной дуге демонстрирует монументальную стойкость.
Стоит ли говорить, насколько хорошо Ford чувствует себя на прямой автостраде. Машина пятого поколения в вопросах поведения на асфальте была одним из эталонов класса, и шестой Explorer держит марку.
А вот ходовой комфорт Explorer растерял. Понятно, что ровных дорог в мире всё больше, но даже «лежачие полицейские» и асфальтовые стыки проходятся жестко. Зато по шумоизоляции большинству новых «китайцев» Explorer даст фору.
Базовый двигатель у Эксплорера теперь о четырех цилиндрах – это EcoBoost объемом 2,3 литра. Мало? Едва ли! Двухтонный Ford легко срывается с места и даже в обычном режиме способен разменять первые 100 км/ч за семь секунд. И дело не только в 420 ньютон-метрах момента, но и в коробке передач: десять ступеней автомата нарезаны столь плотно, что дарят приятное чувство неразрывного потока мощности.
Надежность? Вот тут у многих возникнут вопросы – и неспроста, поскольку перегруженные турбомоторы не выхаживают столько, сколько может протянуть добротный атмосферник.
Коробка 10R60 – зверь для нас редкий, хотя в США она очень популярна и ставится на множество моделей. Говорить о ее надежности в российских условиях пока рано, но предельный крутящий момент в 600 Н·м внушает уверенность. Главное – не забывать менять масло каждые 60 тысяч км, для чего потребуется 12 литров жидкости Mercon ULV (1300 рублей за литр).
Экзотичным можно назвать и двигатель, ведь его встретишь лишь на «параллельных» машинах – таких, как Mustang или новый Bronco. Но и с ним проблем не возникнет – все расходники есть в наличии, да и аналогов пруд пруди. И даже стоимость оригинала не повергнет в шок: масляный фильтр стоит чуть больше тысячи рублей, воздушный – вдвое дороже.
Почему бы и да
Новый Ford Explorer – яркий пример эволюции. По многим параметрам он стал лучше и интереснее предшественника. Даже более жесткая подвеска не смазала общего впечатления.
Приятен он и в эксплуатации. Цены на запасные части не кусаются, с наличием проблем нет, за исключением кузовных деталей – ожидание может растянуться на месяцы. И транспортный налог будет чувствительным.
Если эти моменты не смущают, то шестой Explorer может стать достойной альтернативой большим китайским паркетникам. Тем более в долгосрочной перспективе это еще и хорошее капиталовложение – в ликвидности китайские бренды с известными марками пока тягаться не могут.
Истребитель-перехватчик
Под капотом нынешнего Эксплорера встречается не только четырехцилиндровый двигатель. Трехлитровый EcoBoost V6 с наддувом (400 л. с.) ставят на версию ST и гибридные модификации.
В гамме остался и атмосферный Cyclone 3.3 мощностью 289 л. с. Он идет на самую колоритную версию Эксплорера – Interceptor. Полицейский Explorer выделяется не только ливреей – ему полагаются черные стальные диски с хромированными колпаками, гирлянда проблесковых маячков и фары-искатели на передних стойках. Завершает суровый образ силовой бампер, дабы таранить особо упертых нарушителей.
Ford Explorer
- Длина / ширина / высота / база 5050 / 2004 / 1783 / 3025 мм
- Снаряженная масса 2040 кг
- Объем багажника 515 / 1356 / 2486 л
- Максимальная скорость 232 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 6,6 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2264 см³; 224 кВт / 304 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3500 об/мин
- Топливо / запас топлива АИ-95 / 68 л
- Трансмиссия полный привод; А10
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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Отзывы о Ford Explorer (1)
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!