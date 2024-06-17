300 сил, 7 мест, полный привод – большой кроссовер из Южной Кореи за 4 млн

«За рулем» выяснил, как едет Ford Explorer VI с 4-цилиндровым турбомотором

Explorer прошлого поколения у нас продавался отлично, но машина шестого поколения добраться до России не успела. А вот автомобили с пробегом в последние годы везут к нам активно.

Стоит ли заморачиваться с аукционами и дальней доставкой вместо того, чтобы купить нового «китайца» в салоне? Узнаем на примере четырехлетнего Эксплорера для рынка Южной Кореи – он оснащен 300‑сильным турбомотором и 10‑ступенчатым автоматом. Такой Ford Explorer Limited «под ключ» обойдется в 4 млн рублей.

Ford Explorer

Больше, чем кажется

Издалека и не разберешь, какой Explorer перед нами – пятого или шестого поколения. Очень похожи. Причем «шестой» кажется компактнее, хотя на деле это всё тот же пятиметровый «бегемот».

А вот интерьер со сменой поколений основательно похорошел. Он стал не только интереснее, но и богаче. И на вид, и на ощупь – чего так не хватало предыдущей машине.

Сиденья второго ряда перемещаются по двум направлениям в широких диапазонах. Для обитателей второго ряда есть свой отопитель, обогрев сидений и розетка на 220 В.

Базовые ценности в виде отменной эргономики и большой вместимости бережно сохранены. Далеко не во всех пятиметровых кроссоверах можно сидеть на третьем ряду, но в Эксплорере вполне комфортно. Обитателям же второго ряда и вовсе кайф – плюс свой отопитель и бытовая 220‑вольтовая розетка.

На третьем ряду можно сносно выдержать поездку даже взрослым людям среднего роста. Но проем узковат и залезать неудобно.

Сиденья регулируются как по углу наклона спинки, так и в продольном направлении – дабы облегчить участь пассажиров галерки или увеличить и без того огромный багажник в пятиместном варианте. А вот в трехрядном исполнении багажник кажется меньше, чем был раньше. Но это связано лишь с тем, что у предшественника не было фальшпола. Как только я заглянул в «подвал» новой машины, всё встало на свои места – тьма места.

Удивительно видеть классические приборы со стрелками. Если хочется виртуальную «приборку», надо заказывать версию Platinum. Там и панель будет «рисованная», и экран медиасистемы вдвое больше, причем расположен он вертикально, словно небоскреб.

В трехрядном виде багажник – как у небольших кроссоверов. А уж в пятиместном варианте он становится просто бездонным.

Еще один американизм – кодовый замок на рамке водительской двери. Ничего удивительного, ведь автомобили для рынка Южной Кореи собираются именно в США.

Резвый гигант

Несмотря на размеры и большую массу, Explorer очень легко ввинчивается даже в крутой вираж. А уж на длинной дуге демонстрирует монументальную ­стойкость.

Стоит ли говорить, насколько хорошо Ford чувствует себя на прямой автостраде. Машина пятого поколения в вопросах поведения на асфальте была одним из эталонов класса, и шестой Explorer держит марку.

Видеть в большом кроссовере аналоговые приборы непривычно, но приятно. Главное, что приборка удобна и читабельна. Медиасистема SYNC, как и приборная панель, требует русификации – изначально русского языка в предустановках нет.

А вот ходовой комфорт Explorer растерял. Понятно, что ровных дорог в мире всё больше, но даже «лежачие полицейские» и асфальтовые стыки проходятся жестко. Зато по шумоизоляции большинству новых «китайцев» Explorer даст фору.

Базовый двигатель у Эксплорера теперь о четырех цилиндрах – это EcoBoost объемом 2,3 литра. Мало? Едва ли! Двухтонный Ford легко срывается с места и даже в обычном режиме способен разменять первые 100 км/ч за семь секунд. И дело не только в 420 ньютон-метрах момента, но и в коробке передач: десять ступеней автомата нарезаны столь плотно, что дарят приятное чувство неразрывного потока мощности.

У Эксплорера есть полный набор ассистентов движения. Работают они весьма деликатно. С микроклиматом – полный порядок. Сиденья первых двух рядов, как и руль, оснащены обогревом. У передних кресел есть еще и вентиляция.

Десятиступенчатый автомат управляется шайбой. Вторая шайба отвечает за переключение режимов движения, среди которых три ­внедорожных.

Надежность? Вот тут у многих возникнут вопросы – и неспроста, поскольку перегруженные турбомоторы не выхаживают столько, сколько может протянуть добротный атмосферник.

Коробка 10R60 – зверь для нас редкий, хотя в США она очень популярна и ставится на множество моделей. Говорить о ее надежности в российских условиях пока рано, но предельный крутящий момент в 600 Н·м внушает уверенность. Главное – не забывать менять масло каждые 60 тысяч км, для чего потребуется 12 литров жидкости Mercon ULV (1300 рублей за литр).

Экзотичным можно назвать и двигатель, ведь его встретишь лишь на «параллельных» машинах – таких, как Mustang или новый Bronco. Но и с ним проблем не возникнет – все расходники есть в наличии, да и аналогов пруд пруди. И даже стоимость оригинала не повергнет в шок: масляный фильтр стоит чуть больше тысячи рублей, воздушный – вдвое дороже.

Почему бы и да

Популярная тема для исконных «американцев» – кодовый замок на водительской двери.

Новый Ford Explorer – яркий пример эволюции. По многим параметрам он стал лучше и интереснее предшественника. Даже более жесткая подвеска не смазала общего впечатления.

Приятен он и в эксплуатации. Цены на запасные части не кусаются, с наличием проблем нет, за исключением кузовных деталей – ожидание может растянуться на месяцы. И транспортный налог будет чувствительным.

Если эти моменты не смущают, то шестой Explorer может стать достойной альтернативой большим китайским паркетникам. Тем более в долгосрочной перспективе это еще и хорошее капиталовложение – в ликвидности китайские бренды с известными марками пока тягаться не могут.

Истребитель-перехватчик

Полицейский Explorer Interceptor с 289-сильным атмосферником Cyclone 3.3

Под капотом нынешнего Эксплорера встречается не только четырехцилиндровый двигатель. Трехлитровый EcoBoost V6 с наддувом (400 л. с.) ставят на версию ST и гибридные модификации.

В гамме остался и атмосферный Cyclone 3.3 мощностью 289 л. с. Он идет на самую колоритную версию Эксплорера – Interceptor. Полицейский Explorer выделяется не только ливреей – ему полагаются черные стальные диски с хромированными колпаками, гирлянда проблесковых маячков и фары-искатели на передних стойках. Завершает суровый образ силовой бампер, дабы таранить особо упертых ­нарушителей.

Новый Explorer остался живым в управлении, но стал чуть жестче на ходу.

Ford Explorer

Длина / ширина / высота / база 5050 / 2004 / 1783 / 3025 мм

5050 / 2004 / 1783 / 3025 мм Снаряженная масса 2040 кг

2040 кг Объем багажника 515 / 1356 / 2486 л

515 / 1356 / 2486 л Максимальная скорость 232 км/ч

232 км/ч Разгон 0–100 км/ч 6,6 с

6,6 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2264 см³; 224 кВт / 304 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 2264 см³; 224 кВт / 304 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 68 л

АИ-95 / 68 л Трансмиссия полный привод; А10