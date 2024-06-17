Почему популярен ВАЗ-2107: эксперт объяснил этот феномен
Эксперт «За рулем» подметил интересные особенности автопарка России
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Каким чудом в самые популярные автомобили на вторичке попал давно не выпускающийся ВАЗ‑2107?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Это не удивительно: автомобили Лада, по данным Автостата, составляют 28,7% легковых машин в России. Их у нас более 13 млн – из всего легкового парка в 46 с небольшим миллионов. А самая популярная модель – именно ВАЗ‑2107: на учете до сих пор стоит 1,5 млн «семерок». Трехдверных Нив, кстати, тоже немало – почти миллион. Понятно, что и перепродаются эти машины в большом количестве.
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Фото:АВТОВАЗ
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17.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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