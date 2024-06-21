Эти 5 вещей у вас изымут при проверке документов

«За рулем» рассказал о запрещенке, которую хоть раз перевозил каждый водитель

Вы знаете, какие вещи ни в коем случае нельзя перевозить в машине? Наркотики, оружие, взрывчатые вещества… а дальше?

Между прочим, список запрещенного на этом не заканчивается, и он весьма обширный. Причем далеко не всегда очевидно, что разрешено брать с собой в дорогу, а каких вещей можно запросто лишиться при встрече с ДПС.

Как происходит изъятие

Для начала обсудим саму процедуру изъятия. Естественно, просто взять и перегрузить вашу запрещенку к себе в багажник инспектор не может. Сперва он должен эту самую запрещенку найти. Для этого инспектор инициирует процедуру досмотра автомобиля, о которой мы подробно писали вот здесь. Досмотр всегда проводится под протокол, в присутствии двух понятых, либо без понятых, но под видеозапись.

О том, что инспектор собирается изъять у вас тот или иной предмет, он должен сделать пометку в протоколе. Это может быть либо протокол об административном правонарушении (образец тут), либо протокол изъятия (образец тут).

Оригинал документа остается у инспектора, а вам вручают копию. Она пригодится, если вы решите обжаловать действия инспектора.

А теперь давайте выясним, какие предметы могут у вас изъять.

1. Пятилитровка с бензином

Тару с бензином особенно часто можно встретить в багажниках у автомобилистов летом. Одни едут в дальнее путешествие, другим нужно заправить генератор на даче… Между тем, бензин и солнцепек – вещи, плохо совместимые.

В жару топливо имеет особенность расширяться, увеличиваясь в объеме. Так что емкость, в которой вы перевозите бензин, может просто не выдержать «напора». Это справедливо для обычных пятилитровых бутылок и не касается специальных канистр для топлива.

К тому же пластик обычных «баклажек» накапливает статическое электричество, что чревато возгоранием. Кстати, искра может образоваться даже при трении горючей жидкости о стенки пластиковой бутылки, когда та стоит в багажнике.

Перевозка бензина – рискованное мероприятие. Недаром в законе прописаны обязанности и ответственность тех, кто занимается транспортировкой топлива. Частников это, кстати, тоже касается.

Так, за перевозку бензина в легковоспламеняющейся таре инспектор ДПС вправе изъять опасный груз и оштрафовать вас на сумму до 2000 рублей (ч. 1 ст. 9.11 КоАП РФ).

2. Шашлык из лося

Опять же, летом мы часто перевозим с собой мясо для пикника. Возможно, вам достался гостинец от родственников из деревни, а может быть, вы просто наткнулись на выгодную акцию в супермаркете. Как бы там ни было, мясо, а вернее, туша животного или ее части, могут вызывать у инспектора ГИБДД подозрения в том, что вы занимаетесь браконьерством. Естественно, не каждой машине, груженной шашлыком, устроят досмотр. Но подозрения о происхождении туши возникнут, если:

сезон охоты на данный вид животных в регионе еще не открыт;

у вас нет лицензии на отстрел;

животное является краснокнижным.

Вряд ли инспектор пересмотрел на досуге все выпуски передачи «В мире животных». Так что определять, что у вас в багажнике (тушка деревенского барашка или краснокнижной сибирской косули), будет приглашенный охотничий инспектор. В любом случае, шашлык вы с семьей сегодня уже вряд ли пожарите, ведь разбирательство может затянуться не на один час.

А для браконьеров у нас есть новости похуже: ответственность за незаконную охоту может быть не только административной (ст. 8.37 КоАП РФ – штрафы и конфискация), но и уголовной (ст. 258, ст. 258.1. УК РФ – тюрьма, штрафы, ограничения в правах).

3. Бейсбольная бита

Только ленивый не шутил на тему того, что в России ежегодно продается более 500 тысяч бейсбольных бит и всего пара-тройка бейсбольных перчаток. Большинство автомобилистов действительно возят этот спортинвентарь под сиденьем совсем не ради регулярной физической активности.

Однако вопросы у инспекторов ДПС могут возникнуть к ним только в одном случае – если есть основания полагать, что данный предмет является орудием преступления.

Перевозить биту с собой просто так, ради «душевного спокойствия», можно. Бита не подпадает под категорию ни служебного (ст. 4 закона «Об оружии»), ни гражданского оружия (ст. 3 закона «Об оружии»). Поэтому формально запрета на перевозку биты в автомобиле нет. Однако лучше не стоит.

Доказать, что этой битой вы никого не избивали, при случае можно, но на это потребуется много времени, а, возможно, и денег – если дойдет до суда.

Гораздо проще не провоцировать инспектора и предоставить возможность пользоваться битой тем, для кого словосочетание «кража базы» не ассоциируется с криминальной хроникой.

4. Автомобиль

Вы не ослышались: в ходе банальной проверки документов могут изъять не только вещи, лежащие в машине, но и сам автомобиль. Однако на то должны быть веские основания.

Например, если выяснится, что автомобиль находится в технически неисправном состоянии (проблемы с тормозной системой, сломаны или отсутствуют «дворники» и т.д.). Полный перечень таких неисправностей вы найдете по этой ссылке. При наличии таковых машину заберут на спецстоянку, а водителю помимо расходов на эвакуацию придется оплатить штраф в 500 рублей (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ).

Другой возможный сценарий изъятия автомобиля – он является вещдоком по уголовному делу (например, им сбили человека или в нем перевозили тело). В этом случае машина отправится на спецстоянку на неопределенный срок, пока ведется расследование.

Однако наиболее распространенная ситуация – когда за рулем автомобиля оказывается водитель без прав. Тогда автомобиль, опять же, изымают на спецстоянку.

Спасти автомобиль от транспортировки на спецстоянку можно, позвонив родственникам или друзьям, которые приедут за автомобилем и отгонят его в безопасное место, либо наняв эвакуатор. А вот водителю от наказания точно не отвертеться. В зависимости от обстоятельств, за отсутствие прав грозит штраф от 500 рублей до 30 000 рублей, а в некоторых случаях – даже арест.

5. Вообще все, что угодно

Наверняка вы уже набрали побольше воздуха в грудь для возмущенного возгласа. Выдыхайте – просто так лишать вас новенького айфона или спиннинга никто не будет. Разве что эти предметы применялись при совершении административного или уголовного преступления.

Важный момент: «вещдоком» признается предмет, имеющий непосредственное отношение к преступлению. Одно дело, когда телефон просто лежал в машине, когда произошла авария. Совсем другое – если после аварии виновник ДТП по телефону звонил знакомым, чтобы те помогли скрыть следы повреждений на автомобиле. Чувствуете разницу?

Законодательство в сфере перевозок меняется не так часто, и «За рулем» обязательно пишет об этих изменениях. Поэтому заходите на наш сайт, соблюдайте ПДД – и тогда любые ваши поездки будут только в радость.

Что изменилось для водителей в 2024 году, узнайте тут.