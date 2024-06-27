Как разозлить инспектора ГАИ — 6 ошибок водителей

«За рулем» опубликовал памятку, чего не следует спрашивать у сотрудника ДПС

Часто после общения с инспектором ДПС многие водители задаются вопросом: «И зачем только я это ляпнул?». Бывало с вами такое? Памятка ниже, составленная юристом, поможет навсегда избавиться от фраз-паразитов и никогда их больше не произносить.

Фраза №1. «Давайте ваш протокол… или постановление... что у вас там»

Такой фразой вы обозначаете инспектору, что не разбираетесь в элементарных юридических моментах. Понимать, чем отличается протокол от постановления, нужно еще и для того, чтобы знать порядок обжалования штрафов и уметь защитить свои права. Не у всех имеется юридическое образование, но минимальные знания всегда пригодятся.

Итак, протокол – документ, заполняемый сотрудником ГАИ в том случае, если он усмотрел в действиях водителя правонарушение. Протокол не является доказательством вины (по сути, это изложение точки зрения инспектора. – Прим. ред.), он служит основанием для вынесения постановления. Подготовленный протокол направляется судье или другому должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях. После рассмотрения протокола уполномоченным лицом выносится постановление, своего рода вердикт – виновен водитель или нет. Обжаловать вам необходимо постановление, поскольку оно является финальной точкой в споре с инспектором.

Фраза №2. «Да вы вообще знаете, кого остановили?»

Это выражение давно стало крылатым. Однако, даже имея солидные связи, кичиться этим и общаться на повышенных тонах – в высшей степени некультурно. Нужно учесть, что инспектору подобное приходится слышать иногда по нескольку раз на дню. По манере произношения этой фразы он вполне способен определить, действительно ли вы тот, за кого себя выдаете. Попытка надавить на сотрудника ГАИ своим авторитетом неизбежно приведет к полной проверке автомобиля и его владельца.

Мнение юриста

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»:

– Наверное, каждый сотрудник ГАИ за время работы хотя бы раз слышал эту фразу. Важно понимать: останавливая транспортное средство, инспектор не может предугадать, кто в нем находится. Но у него есть права и обязанности, установленные законодательством. Поэтому не стоит отвечать грубо и резко – инспектор просто выполняет свою работу.

Сложно предугадать, какими будут последствия подобного агрессивного поведения водителя. В худшем случае вас, несмотря на все «связи», могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и поместить в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Фраза №3. «Поймите, я очень спешу...»

Продолжение у этой фразы может быть разным. Например: «Мне нужно срочно на работу/на совещание/в аэропорт встречать супругу/ребенка забирать из школы.». Сути это не меняет. Эту фразу произносят в надежде, что сотрудник ГАИ войдет в ваше положение. Инспектор тоже человек, у него также, возможно, имеется семья и дети. Но расчет водителя чаще всего будет неверным: инспектор сразу поймет, что вы не желаете тратить на него время. Чем это может обернуться для вас? Если попадется нечестный инспектор ГАИ, он может обернуть ситуацию в свою пользу. Вам, к примеру, могут предложить подписать отказ от прохождения медосвидетельствования. А это уже не просто крупный штраф – можно и водительского удостоверения лишиться.

Юрист рекомендует: самое правильное поведение в данной ситуации – всем своим видом выражать готовность соблюсти все предусмотренные законом формальности.

И еще. В случае, если вам кажется, что инспектор ГАИ выходит за рамки своих полномочий, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГАИ успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов. И подобных случаев с каждым годом становится все меньше.

Фраза №4. «Я недавно получил права и просто не заметил знак. Простите меня»

Выглядит это как попытка водителя сослаться на малый опыт и невнимательность. Очень похоже на очередную крайность и стремление вызвать у инспектора сочувствие и жалость. Подобный метод часто используют девушки за рулем. У инспектора ГАИ это, скорее всего, вызовет раздражение, а нечестному сотруднику даст понять, что перед ним «подходящий денежный донор».

Юрист рекомендует: вы, как водитель, должны понимать, что управляете средством повышенной опасности, а потому обязаны контролировать дорожную ситуацию. Правильнее будет признать нарушение – естественно, в том случае, если оно действительно имело место. Зачастую честность и адекватность водителя находят у инспекторов понимание и одобрение. Велика вероятность, что вам пойдут навстречу и либо отпустят с пожеланием счастливого пути, либо выпишут минимальный штраф.

Фраза №5. «Ну ладно, вам лучше знать, как это все у вас там оформляется»

Не нужно быть уверенным, что инспектор за вас все сделает строго по закону. Сотрудник ГАИ может иметь мало опыта, полениться заполнить необходимые документы или намеренно воспользоваться вашим незнанием вопроса и нежеланием разбираться в деталях.

Юрист рекомендует: как бы грубо ни звучало, но, садясь за руль, водитель заключает сделку с законом. Теперь он должен не только знать свои права и обязанности, но и осознавать последствия своих действий. Рекомендую изучить порядок проведения как минимум нескольких процедур, которые грозят лишением водительского удостоверения. Лучше записать последовательность некоторых действий и разницу, на первый взгляд, почти одинаковых терминов и хранить в бардачке. Их не так много, например: порядок прохождения освидетельствования на состояние опьянения, разницу осмотра и досмотра, разницу протокола и постановления, сюда можно даже добавить разницу между обгоном и опережением.

Фраза №6. «Предъявите мне эту ориентировку!»

Смысл такого вопроса – выяснить причину остановки. Сделать это можно вежливо или грубо, как в приведенной в пример фразе. Имейте в виду, что инспекторы ГАИ не обязаны знакомить вас с ориентировками.

Юрист рекомендует: действительно, ни в одном документе, который регламентирует действия сотрудников ГАИ, нет указаний по поводу ориентировок. Все зависит от ситуации. В законе «О полиции» есть статья, которая косвенно говорит о том, что сотрудник полиции обязан предоставить материалы для ознакомления, в которых затрагиваются ваши права и свободы (см. п. 7 ст. 5 ФЗ «О полиции». – Прим. ред.). Но я не могу сказать, что эта статья применима к ориентировке. Все зависит от человеческого фактора – прямой обязанности демонстрировать ее нет.

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Каждый день сотрудникам дорожной инспекции приходится общаться с десятками водителей. Опытному инспектору не составляет труда распознавать фальшь в жестах и голосе. В любой ситуации лучше всего стараться общаться по-человечески, вежливо. И уж точно не следует что-либо требовать от инспектора. Ведь вам и самим не понравилось бы, если кто-то заговорил с вами подобным тоном.

А вот 5 просьб инспектора ГАИ, в которых ему можно отказать.