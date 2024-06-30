Зачем нужны автомобили с двумя кабинами «спиной к спине»? Ответ вас удивит!

«За рулем» раскрыл назначение LCV с кабинами, развернутыми в разные стороны

На британских сайтах коммерческих подразделений Citroen и Peugeot появилась модель Back to Back («Спина к спине»), которую легко принять за шутку в фотошопе.

Хорошо знакомые LCV моделей Jumper и Boxer можно купить в виде двух кабин, соединенных задними стенками друг к другу.

LCV Back to Back

Необычная машина сделана для фирм, занимающихся постройкой специальных версий на базе французских грузовичков. Зачастую им не нужна заводская рама, задняя ось и светотехника, потому что их меняют на собственные. Вот завод и пошел навстречу передельщикам, убрав всё лишнее еще на конвейере. Небольшая, но все-таки экономия

Подобные «половинки» выпускались и раньше. Но, пожалуй, впервые их вывесили на сайте для всеобщего обозрения. Французы еще больше рационализировали идею, предлагая покупать кабины парами. Одиночная требует больше затрат на перевозку, ведь перемещаться самостоятельно она не может: нужен кран или манипулятор. А скрепленные на временных болтах кабины можно перегонять как обычную машину. Для этого в задней кабине нужно перевести коробку в нейтраль и заблокировать руль.

Привод у грузовиков передний, так что все ключевые узлы при удалении рамы остаются нетронутыми. Кабина предлагается со 140‑сильным дизелем и механической коробкой передач. Цена – 36 тысяч фунтов стерлингов (4,15 млн рублей). Судя по тому, что это всего на три тысячи меньше, чем просят за полноценный цельнометаллический фургон, стоимость указана за одну кабину.

Безопасно ли брать дешевые моторные масла вместо рекомендованного? Ответ в данном материале.