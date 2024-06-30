Зачем нужны автомобили с двумя кабинами «спиной к спине»? Ответ вас удивит!

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На британских сайтах коммерческих подразделений Citroen и Peugeot появилась модель Back to Back («Спина к спине»), которую легко принять за шутку в фотошопе.

Хорошо знакомые LCV моделей Jumper и Boxer можно купить в виде двух кабин, соединенных задними стенками друг к другу.

LCV Back to Back
LCV Back to Back

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Необычная машина сделана для фирм, занимающихся постройкой специальных версий на базе французских грузовичков. Зачастую им не нужна заводская рама, задняя ось и светотехника, потому что их меняют на собственные. Вот завод и пошел навстречу передельщикам, убрав всё лишнее еще на конвейере. Небольшая, но все-таки экономия

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Подобные «половинки» выпускались и раньше. Но, пожалуй, впервые их вывесили на сайте для всеобщего обозрения. Французы еще больше рационализировали идею, предлагая покупать кабины парами. Одиночная требует больше затрат на перевозку, ведь перемещаться самостоятельно она не может: нужен кран или манипулятор. А скрепленные на временных болтах кабины можно перегонять как обычную машину. Для этого в задней кабине нужно перевести коробку в нейтраль и заблокировать руль.

Привод у грузовиков передний, так что все ключевые узлы при удалении рамы остаются нетронутыми. Кабина предлагается со 140‑сильным дизелем и механической коробкой передач. Цена – 36 тысяч фунтов стерлингов (4,15 млн рублей). Судя по тому, что это всего на три тысячи меньше, чем просят за полноценный цельнометаллический фургон, стоимость указана за одну кабину.

  • Безопасно ли брать дешевые моторные масла вместо рекомендованного? Ответ в данном материале.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:фирмы-производители
30.06.2024
Фото:фирмы-производители
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