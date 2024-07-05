Путевые листы в такси пора отменить! – и вот почему

Эксперт «За рулем»: Путевые листы в таксопарках давно утратили смысл

Общественники из АНО «Цифровые платформы» предложили перевести путевые листы в легковом такси в цифру. Гендиректор «Цифровых платформ» уверен, что если использовать специальное мобильное приложение, то путевой лист снова начнет выполнять свои функции и безопасность резко возрастет.

Медосмотр через приложение

В письме, которое общественники направили новому министру транспорта Роману Старовойту, справедливо упоминается, что сейчас медосмотры водителей носят формальный характер и неплохо бы эту ситуацию изменить.

Менять ситуацию с путевыми листами (а подавляющее большинство путевых листов написаны самими же водителями на коленке) собираются с помощью мобильных приложений, которые на основе анализа голоса и зрачка будут делать вывод о состоянии здоровья и выносить решение о допуске (или недопуске) водителя на рейс. Всё во имя безопасности, конечно же.

Аргументы

В качестве примера вспоминают упавший в реку в Петербурге автобус, водитель которого отработал несколько 20‑часовых смен без отдыха и от усталости потерял управление. Мысль такова: вот если бы водитель пользовался мобильным приложением, электроника не допустила бы его до управления автобусом – и все остались бы живы.

Факты

Как обычно, цифровая фантазия сильно отличается от реальной жизни. Если управлять автобусом некому, а автобус надо выпускать на линию (иначе штрафы), найдутся варианты, когда в камеру мобильного телефона посмотрит кто-то другой. Или будут использованы альтернативные варианты обхода цифрового барьера.

Зачем?

Путевые листы появились в советских таксопарках не от хорошей жизни. Таксисты были наемным персоналом и работали за зарплату. А спрос на такси в СССР существенно превышал предложение, поэтому многие таксисты работали на казенной Волге на себя, полностью присваивая выручку от «серых» перевозок. В борьбе с этим явлением был разработан и внедрен механизм путевых листов, который появился еще в 30‑х годах прошлого века.

Основной целью путевого листа был учет и контроль рабочего времени водителей, чем они занимались, куда ездили, сколько километров было пройдено за рабочую смену и сколько топлива было израсходовано.

А еще в путевом листе обязательно ставилась печать медика, который проверял до и после смены, не махнул ли водитель сто грамм и в порядке ли давление.

Поэтому медикам в таксопарках давали взятки за беспрепятственную выдачу путевых листов, после чего эти рабочие места стали очень престижными и доходными. Таксисты сговаривались с диспетчерами, делясь с ними выручкой от «левака». Появились специальные съемные технические приспособления, позволяющие обманывать счетчики километража.

Хватит уже

Так что еще в СССР путевые листы в таксопарках превратились в бессмысленную бумажку, которая совершенно не отражала реального положения вещей.

А теперь эту бумажку хотят оцифровать! Хотя такси изменилось до неузнаваемости: агрегаторы, мобильные приложения, скоростной мобильный интернет, цифровые карты и оптимальная навигация. Машины такси сдаются в аренду, а потом находятся на домашнем хранении.

У кого будет воровать топливо таксист? У себя? И если он плохо себя чувствует после вчерашнего, то зачем ему выезжать на линию в 8 утра? Он лучше поедет возить пассажиров после обеда, так как он – самозанятый.

Зачем таксист должен доказывать, что он здоров, какому-то мобильному приложению, которое может ошибиться и несправедливо лишить человека заработка? Да еще и за свой счет?

Путевой лист – бессмысленная бумажка, за неправильное заполнение которой жестко штрафуют. Смысла в штрафах и в самих путевых листах не понимает никто – ни таксисты, ни проверяющие их инспекторы. Может уже настала пора вместо цифровых костылей просто взять и отменить ­путевые листы в такси и перевернуть, ­наконец, эту страницу истории?

С 1 сентября 2024 года водители такси обязаны иметь эти 2 документа.