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Аккумуляторная мини-мойка — в чем прикол?

Новый «За рулем» рассказал, каким водителям подойдет аккумуляторная мини-мойка

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Михаил Колодочкин и Алексей Ревин взялись за испытание автомобильных мини-моек, работающих от аккумуляторов. Ведь так здорово иметь возможность помыть машину мощной струей вдали от розетки!

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«Стенд» для проверки времени непрерывной работы мойки
«Стенд» для проверки времени непрерывной работы мойки

Такие мини-мойки подойдут тем автовладельцам, которые не имеют возможности поливать машину из шланга, не считаясь с расходом воды, а посещать обычную автомойку не хотят – или не имеют таковой поблизости. Однако в ходе испытаний вскрылись некоторые нюансы.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Алгоритм работы несложен: набрали воды в ведерко – и вперед. Питание – от встроенных аккумуляторов: на разовую мойку должно хватить. Почти все мойки имеют адаптер под резьбу «кока-кольной» бутылки: воду можно подавать и так.

По создаваемому давлению мини-мойки не конкуренты полноценному «Керхеру», но они полезны, например, для промывания радиатора двигателя и конденсатора кондиционера. Разумный напор не повредит тонкие пластины теплообменников. Да и сбить крупную грязь с кузова они все-таки помогают.

А вот и первая проблемка: всасывающий шланг может сжать разрежением
А вот и первая проблемка: всасывающий шланг может сжать разрежением

Итак, эксперты «За рулем» приобрели семь аккумуляторных мини-моек по цене от 1800 до 6500 рублей. А в компанию к ним добавили еще две, вне конкурса: первая работала от бортсети автомобиля, вторая – от 220 В.

Результаты испытаний мини-моек – в июльском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Публикация подготовлена по материалам статьи «Водяные пистолеты», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2024.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
05.07.2024
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