Британская марка, китайская сборка, цена – от 2,279 млн

«За рулем» протестировал бюджетный седан MG5

Сто лет назад Уильям Моррис и Сесил Кимбер вряд ли могли представить, какой путь пройдет их фирма MG. Успешная послевоенная эпоха, давшая нам легендарные модели MG TD, Midget и MGB, сменилась кризисом, национализацией и роспуском завода. После объединения с Ровером, казалось, марку ждет конец. Очередная агония очередной британской компании.

Но в 2000-х годах MG приобрели китайцы. Осталось ли хоть какое-то британское послевкусие в этой китайской кухне, узнаем на примере седана MG5. Такой автомобиль в топовой версии Deluxe с мотором 1.5 и вариатором стоит 2,5 млн рублей. Конкурент Весте и Эмгранду?

Лучше сзади

Если забыть про не дышащий в жару кожзам, водительское сиденье получилось неплохим. Но из-за того, что руль регулируется только по углу наклона, приходится идти на компромиссы: вытянутые руки или согнутые ноги.

Интерьер вообще не впечатлил. И дело не в жестком пластике или аналоговых приборах – за них наоборот спасибо. А вот проблемы с эргономикой, отсутствие места под смартфон и разрешение бабушкиного телевизора у экрана медиасистемы – так сегодня уже не делают.

Передние сиденья обладают неплохим профилем и достаточными диапазонами регулировок, включая поясничный подпор у водителя. На втором ряду много места, а посадка вышла удобной.

Оказавшись на заднем диване, я понял, кто тут главный. В этом MG5 напомнил мне последний седан Nissan Almera, где второй ряд тоже был удобнее переднего. Оптимальная посадка, запас места по всем направлениям и неплохой багажник. Идеальное такси?

Здоровый аппетит

Если говорить об агрегатах, то вполне. Для MG5 предлагается только атмосферный двигатель объемом 1,5 литра, который потребляет 92‑й бензин. Правда, его MG ест много: в городе расход – до 12 литров, а на трассе в районе 8–9 л/100 км. От небольшого седана хотелось бы меньшего аппетита.

Причина еще и в том, что маломощный атмосферник в 114 л. с. с вариатором вынуждают сильнее давить на педаль. Хотя седан вышел не очень тяжелым, динамика всё равно не впечатляет. Лада Веста 1.8 с вариатором или тот же Geely Emgrand едут веселее. И к топливу относятся рачительнее.

Аналоговая приборная панель отлично читается. Даже в самой дорогой версии нет климат-контроля – только отопитель с кондиционером. Обогрев есть лишь у передних сидений.

Интерьер собран неплохо. Но ему не хватает отделений для мелочей, а водительскому месту – регулировки руля по вылету.

Впрочем, бодрый мотор MG и не нужен. Шасси совершенно не располагает к активной езде. Вот где родословной и не пахнет! Любой маневр сопровождается кренами и запоздалыми реакциями, кузов будто гуляет относительно подвески. При этом единственная ездовая настройка – изменение усилия на руле. Не спасает.

На первый взгляд кажется, что ленивая управляемость стала следствием мягкой подвески: MG5 неплохо отрабатывает мелочевку и относительно уверенно плывет по неровному асфальту. Но первая же большая яма или ухаб вызывают опасения за сохранность ходовой.

Функциональность медиасистемы небогатая, русского языка пока нет. Экран сильно бликует и пускает солнечные зайчики.

Десять лет назад такое поведение еще можно было считать сносным для недорогого автомобиля. А сегодня даже среди «китайцев» есть машины поинтереснее, не говоря уж про Весту. Идеальный режим для MG – спокойно катиться по городским улицам, без резких ускорений и маневров. И смело тормозить – вот к этому аспекту у меня претензий нет.

MG5. Цена в России от 2 279 000 ₽

ПОЧЕМУ НЕ ОН? Странно, что выбор поставщиков пал именно на это поколение MG5. Ибо уже есть другой автомобиль с таким же именем, созданный на той же платформе. Как внутри, так и снаружи этот MG5 интереснее. В гамме двигателей есть как тот же атмосферник в 114 л. с., так и более мощный агрегат – 129 л. с. А еще – турбированный двигатель того же объема (181 л. с.) с роботом. Интересно, что привезенные параллельным импортом MG5 другого поколения стоят всего на 100–150 тысяч рублей дороже. Остается недоумевать, почему для официальных продаж выбрали раннюю версию. MG5 нового поколения «Параллельный» MG5

Ехать или шашечки

В подполье нашлось место только для узкой докатки. При загрузке может помешать катушка ремня безопасности.

Для таксопарков вальяжный и вместительный MG5 может стать неплохим вариантом. Есть шанс, что с атмосферным мотором он может оказаться надежным. Только с расходом надо что-то делать. Как вариант, ставить газобаллонное оборудование.

Но бестселлером MG5 в любом случае не стать, ведь в сегменте есть модели интереснее, а цена отнюдь не демпинговая. Самая доступная версия с механикой стоит 2,3 млн рублей, а топовый Deluxe обойдется в 2,5 млн.

Багажник довольно вместительный. Возможности ограничивают узкий проем и выступающие петли.

Маломощный атмосферник в 114 л. с. с вариатором вынуждают сильнее давить на педаль.

Для пассажиров автомобиль довольно приятный На фоне одноклассников выглядит пришельцем из прошлого

MG5

Длина / ширина / высота / база 4601 / 1818 /1489 / 2680 мм

4601 / 1818 /1489 / 2680 мм Снаряженная / полная масса 1230 / 1645 кг

1230 / 1645 кг Объем багажника 512 л

512 л Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Разгон 0–100 км/ч н.д.

н.д. Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1498 см³; 84 кВт / 114 л.с. при 6000 об/мин; 150 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1498 см³; 84 кВт / 114 л.с. при 6000 об/мин; 150 Н·м при 4500 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92 / 45 л

АИ-92 / 45 л Трансмиссия передний привод; CVT

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГАРАЖА Впервые автомобили под маркой MG появились в 1924 году. Но само предприятие с таким названием существует с 1910 года. Бывший веломеханик Уильям Моррис проникся набирающими обороты автомобильными продажами, и его дилер, носивший имя Morris Garage (MG), вскоре стал крупнейшим в Оксфорде. Идея же строить простые спортивные машинки под маркой MG принадлежит менеджеру компании Сесилу Кимберу. Еще до войны родстеры MG стали очень популярными, особенно первая модель серии Midget. На них было завоевано немало призов в самых разных гоночных дисциплинах. MG 1924 года Первая модель серии Midget Но самым успешным стал послевоенный период. Именно тогда вышли главные хиты компании – новый Midget, MGA и MGB. Последний продержался в производстве аж до середины 80‑х годов. Затем компанию, как и всю британскую автомобильную индустрию, стало лихорадить. Завод был национализирован и распущен. В 2000 году новые владельцы, BMW AG, объединили MG с Ровером. Именно тогда свет увидели последние MG, созданные в Британии. Родстер MGB Таков последний MG, собранный в Британии MG могла пополнить длинный список исчезнувших британских компаний. Но в 2005 году марку выкупила компания Nanjing Automobile, которая спустя два года влилась в крупный китайский концерн SAIC Motor. Именно тогда и началось возрождение бренда, пускай теперь с китайским акцентом. Причем среди рынков сбыта MG есть бывшие британские колонии – Австралия и Бруней. Вот только Британская империя отношения к этому уже не имеет.