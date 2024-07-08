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Нужно ли менять фильтр в АКП? Эксперт развеял сомнения

Эксперт «За рулем» объяснил нюансы замены жидкости в АКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

Нужно ли при замене жидкости в гидромеханическом ­автомате или вариаторе менять фильтр?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Фильтр в автомате или вариаторе следует менять при каждой частичной или полной замене масла. Трудоемкость этой работы разная. У большинства автоматов фильтр становится доступен сразу после снятия поддона. Но у вариаторов фильтр часто встроен в теплообменник (большинство агрегатов Jatco), и тогда менять его не очень удобно. Хотя, например, на кроссовере Nissan Murano фильтр, висящий на кронштейне, подсоединен шлангами к магистрали охлаждения, подобно бензофильтрам, помещенным под днищем рядом с баком.

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Кстати, на многих современных АКП замена фильтра не предусмотрена вовсе – например, у шестиступенчатых агрегатов Hyundai/Kia добраться до него можно только при полной разборке. Главный признак такой конструкции – отсутствие поддона снизу.

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Ревин Алексей
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1
08.07.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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