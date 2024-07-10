Крутой «китаец» обновился: что изменилось?
Взяв обновленный LX, я припарковал его рядом с дорестайлинговой версией в пестрой каршеринговой раскраске. Поспрашивал прохожих – все как один ответили, что это одна и та же модель. То же сказал и подошедший вскоре клиент каршеринга. Слегка измененные бамперы и получившую ромбовидный рисунок решетку радиатора респонденты в упор не видели.
А вот по салонам разница очевидна. Вместо прежней прямоугольной архитектуры используется более пластичная – от кроссовера Chery Tiggo 8. Заметен изгиб у 12‑дюймовых экранов приборки и медиасистемы. Вместо ряда аппаратных кнопок на центральной консоли теперь – сенсорные. Срабатывают хорошо, но уж больно малы пиктограммы. Прежние кругляши были удобнее.
Кресла с интегрированными подголовниками только смотрятся спортивно, на деле же боковая поддержка обычная. Посадка высокая. Главная проблема в том, что верх приборки перекрыт ободом руля. Время и наружную температуру не видно.
Технически LX не изменился. Полноприводная версия снабжается 150‑сильным турбомотором 1.6 в связке с семиступенчатым «мокрым» роботом. Машина шустрая, отзывчивая. При этом малошумная и вполне экономичная (в среднем – 9,5 л/100 км).
А вот шасси не помешало бы доработать. Если при спокойном вождении LX вполне гармоничен, то при активном есть намеки на вихляние в поперечном направлении и неуверенность связи по рулю после 120 км/ч.
Надеюсь, следующая модернизация будет технической.
Exeed LX
- Длина/ширина/высота/база 4520/1848/1685/2650 мм
- Объем багажника 412/1113 л
- Снаряженная масса 1658 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с
- Максимальная скорость 205 км/ч
- Топливо/запас топлива АИ‑92…95/57 л
- Средний расход топлива 8,1 л/100 км
- Трансмиссия полный привод; Р7
- «За рулем» можно читать в Viber
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