Крутой «китаец» обновился: что изменилось?

«За рулем» протестировал модернизированный Exeed LX

Взяв обновленный LX, я припарковал его рядом с дорестайлинговой версией в пестрой каршеринговой раскраске. Поспрашивал прохожих – все как один ответили, что это одна и та же модель. То же сказал и подошедший вскоре клиент каршеринга. Слегка измененные бамперы и получившую ромбовидный рисунок решетку радиатора респонденты в упор не видели.

Exeed LX

А вот по салонам разница очевидна. Вместо прежней прямоугольной архитектуры используется более пластичная – от кроссовера Chery Tiggo 8. Заметен изгиб у 12‑дюймовых экранов приборки и медиасистемы. Вместо ряда аппаратных кнопок на центральной консоли теперь – сенсорные. Срабатывают хорошо, но уж больно малы пиктограммы. Прежние кругляши были удобнее.

Водителя лишили возможности менять конфигурацию шкал. Жаль. В мелкие пиктограммы приходится всматриваться.

Руль с сенсорными кнопками позаимствован у других Иксидов новой волны. Появились система кругового обзора, которую научили эмулировать картинку из-под днища, и девять динамиков Sony. Кресла с интегрированными подголовниками, похоже, взяты у Омоды С5. У них есть не только обогрев, но и вентиляция.

Кресла с интегрированными подголовниками только смотрятся спортивно, на деле же боковая поддержка обычная. Посадка высокая. Главная проблема в том, что верх приборки перекрыт ободом руля. Время и наружную температуру не видно.

Сдвоенных дефлекторов на дорестайлинговом LX не было. Кнопки памяти положения теперь вынесены на двери.

Технически LX не изменился. Полноприводная версия снабжается 150‑сильным турбомотором 1.6 в связке с семиступенчатым «мокрым» роботом. Машина шустрая, отзывчивая. При этом малошумная и вполне экономичная (в среднем – 9,5 л/100 км).

Турбомотор 1.6 относится к третьему поколению семейства двигателей Acteco – совместной разработки Chery и австрийской компании AVL. Если у более статусного кроссовера Exeed TXL он выдает 194 л.с., то на этой машине – лишь 150 сил. Однако крутящий момент тот же – 275 Н·м. Двигатель считается вполне надежным – в массовых неисправностях с 2020 года пока замечен не был.

А вот шасси не помешало бы доработать. Если при спокойном вождении LX вполне гармоничен, то при активном есть намеки на вихляние в поперечном направлении и неуверенность связи по рулю после 120 км/ч.

Надеюсь, следующая модернизация будет технической.

Удачная связка мотор-коробка Прежнее управление климат-контролем было удобнее

Exeed LX

Длина/ширина/высота/база 4520/1848/1685/2650 мм

4520/1848/1685/2650 мм Объем багажника 412/1113 л

412/1113 л Снаряженная масса 1658 кг

1658 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт/150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с

10,3 с Максимальная скорость 205 км/ч

205 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92…95/57 л

АИ‑92…95/57 л Средний расход топлива 8,1 л/100 км

8,1 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р7