Можно ли ездить по России с международными правами, выданными в РФ?

Глава ГАИ объяснил особенности использования в РФ международных и иностранных ВУ

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Я – гражданин России, но временно живу в одной из прибалтийских стран. Российские права потерял. На руках остались российское международное водительское удостоверение (книжка на разных языках) и действительные права образца ЕС. Могу ли я с ними доехать на своей машине до Санкт-Петербурга, чтобы получить дубликат российских прав?

Луценко Игорь, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» выданное в Российской Федерации международное водительское удостоверение признается недействительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации. Указанный документ никак вам не поможет.

Что касается иностранного водительского удостоверения, то согласно Федеральному закону от 10 июля 2023 года № 313‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в вашем случае оно признается недействительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года со дня первого после 1 апреля 2024 года въезда в Российскую Федерацию. До конца этого срока вы можете беспрепятственно управлять транспортным средством по территории нашей страны при соблюдении других условий, содержащихся в статье 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в части запрета осуществления предпринимательской деятельности и достижения возраста, необходимого для управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории).

Можно ли ездить по России с иностранными правами? Ответ тут.