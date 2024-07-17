#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 7 Pro Max
17 июля
Эту модель в линейке Chery эксперт назвал самой надежной на рынке России
Носко: Chery Tiggo 7 и Ford Focus с пробегом —...
Belgee X50
17 июля
2 млн за пять лет: стоимость владения популярным кроссовером
Аналитики подсчитали расходы на владение...
Добропорядочным водителям смягчат наказание — Госдума рассмотрит законопроект
17 июля
Добропорядочным водителям смягчат наказание — Госдума рассмотрит законопроект
В Госдуме хотят смягчить наказание для...

Можно ли ездить по России с международными правами, выданными в РФ?

Глава ГАИ объяснил особенности использования в РФ международных и иностранных ВУ

Вопрос от читателя «За рулем»:

Я – гражданин России, но временно живу в одной из прибалтийских стран. Российские права потерял. На руках остались российское международное водительское удостоверение (книжка на разных языках) и действительные права образца ЕС.Могу ли я с ними доехать на своей машине до Санкт-Петербурга, чтобы получить дубликат российских прав?

Луценко Игорь, г. Санкт-Петербург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» выданное в Российской Федерации международное водительское удостоверение признается недействительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации. Указанный документ никак вам не поможет.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Что касается иностранного водительского удостоверения, то согласно Федеральному закону от 10 июля 2023 года № 313‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» в вашем случае оно признается недействительным для управления транспортными средствами на территории Российской Федерации по истечении одного года со дня первого после 1 апреля 2024 года въезда в Российскую Федерацию. До конца этого срока вы можете беспрепятственно управлять транспортным средством по территории нашей страны при соблюдении других условий, содержащихся в статье 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в части запрета осуществления предпринимательской деятельности и достижения возраста, необходимого для управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории).

  • Можно ли ездить по России с иностранными правами? Ответ тут.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 5
17.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0